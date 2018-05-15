Мчади по-кавказски: прекрасная альтернатива хлебу

Грузинские лепешки из кукурузной муки — прекрасная альтернатива кукурузной каше. Сытное блюдо хорошо подойдет для завтрака. Готовятся очень просто, так что справится любая хозяйка.

Мчади/Фото: Валентина Билунова/BurdaMedia

Понадобится:

2 стакана кукурузной муки грубого помола,

масло подсолнечное,

соль по вкусу,

0,5 ч. ложки сахара,

2 ст. ложки сливочного масла,

0,5 стакана молока.

Приготовление:

Муку всыпать в миску. Молоко смешать с 0,5 стакана воды, подогреть до +40°C и влить в миску с мукой. Добавить размягченное сливочное масло, 0,5 ч. ложки сахара и щепотку соли. Замесить слегка влажное тесто.

Мокрыми руками сформовать из теста небольшие лепешки. Разогреть на сковороде подсолнечное масло и обжарить лепешки с двух сторон по 4 минуты до золотистого цвета.

Выложить на бумажные полотенца, дать впитаться лишнему жиру и подать горячими.