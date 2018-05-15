Мчади по-кавказски: прекрасная альтернатива хлебу 

Грузинские лепешки из кукурузной муки — прекрасная альтернатива кукурузной каше. Сытное блюдо хорошо подойдет для завтрака. Готовятся очень просто, так что справится любая хозяйка.
Мчади/Фото: Валентина Билунова/BurdaMedia
Понадобится:
2 стакана кукурузной муки грубого помола,
масло подсолнечное,
соль по вкусу,
0,5 ч. ложки сахара,
2 ст. ложки сливочного масла,
0,5 стакана молока.
Приготовление:
Муку всыпать в миску. Молоко смешать с 0,5 стакана воды, подогреть до +40°C и влить в миску с мукой. Добавить размягченное сливочное масло, 0,5 ч. ложки сахара и щепотку соли. Замесить слегка влажное тесто.
Мокрыми руками сформовать из теста небольшие лепешки. Разогреть на сковороде подсолнечное масло и обжарить лепешки с двух сторон по 4 минуты до золотистого цвета.
Выложить на бумажные полотенца, дать впитаться лишнему жиру и подать горячими.