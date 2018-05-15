Ещё
Мчади по-кавказски: прекрасная альтернатива хлебу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мчади по-кавказски: прекрасная альтернатива хлебу 

7dach.ru 26 минут назад
Фото: 7dach.ru
Грузинские лепешки из кукурузной муки — прекрасная альтернатива кукурузной каше. Сытное блюдо хорошо подойдет для завтрака. Готовятся очень просто, так что справится любая хозяйка.
Мчади/Фото: Валентина Билунова/BurdaMedia
Понадобится:
2 стакана кукурузной муки грубого помола,
масло подсолнечное,
соль по вкусу,
0,5 ч. ложки сахара,
2 ст. ложки сливочного масла,
0,5 стакана молока.
Приготовление:
Муку всыпать в миску. Молоко смешать с 0,5 стакана воды, подогреть до +40°C и влить в миску с мукой. Добавить размягченное сливочное масло, 0,5 ч. ложки сахара и щепотку соли. Замесить слегка влажное тесто.
Мокрыми руками сформовать из теста небольшие лепешки. Разогреть на сковороде подсолнечное масло и обжарить лепешки с двух сторон по 4 минуты до золотистого цвета.
Выложить на бумажные полотенца, дать впитаться лишнему жиру и подать горячими.
7dach.ru: последние новости
Почему вянут листья у сирени? Чеснок: польза и вред для здоровья Рыбный пирог с пастой из оливок - идеальное сочетание вкусов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которые скрывают свое темное прошлое8
Как выглядит «самая горячая бабушка в мире»51
Что произойдет, если съесть хлеб с плесенью29
Слепая модель может стать «Мисс мира»12
Победительница «Евровидения» рухнула с лестницы46
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
06:14
Рассказали, как засыпать за 5 минут
Здоровье
00:25
Победительница «Евровидения» рухнула с лестницы
Звёзды
04:34
Узнайте, насколько вы плохой человек
Психология
03:26
Проверьте уровень интеллекта по-быстрому
Психология
02:28
Фотомодели, которые раньше были мужчинами
Красота
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение