Что можно есть ребенку в отеле со шведским столом

Вот и начинается долгожданный период отпусков, когда семьи с детьми отправятся на курорты. Многие зарубежные, а в последнее время и российские отели работают по системе «все включено», где в стоимость проживания входит и питание. Чаще всего на завтраки, обеды и ужины в таких отелях гостям предлагается шведский стол. На первый взгляд кажется, что при таком разнообразии блюд у родителей не будет проблем с тем, чтобы накормить своих детей. Но на самом деле все не так просто.

Сегодня «Летидор» расскажет, как организовать питание ребенка во время отдыха так, чтобы не навредить здоровью и не испортить долгожданный отдых.

Завтраки

От уровня отеля зависит то, насколько разнообразен будет первый прием пищи. При самом большом выборе на завтрак предложат следующие блюда.

Йогурты. Это один из самых полезных вариантов на каждое утро. Как правило, предлагают несколько вариантов: натуральный и 1-2 вида с фруктовыми или ягодными наполнителями. Если ребенку не очень нравится кисловатый вкус йогурта, то можно добавить немного сиропа, который обычно стоит рядом.

Йогурт, в отличие от других продуктов, можно есть каждый день, не опасаясь за здоровье ребенка.

Кроме того, кисломолочные продукты благоприятно влияют на работу ЖКТ.

Каша. Такое популярное в нашей стране блюдо предлагают далеко не во всех отелях, а если вам повезет, то, скорее всего, это будет банальная овсянка. Но это и неплохо: 2-3 раза в неделю вполне можно позавтракать кашей, другое дело, что редко когда дети едят ее с удовольствием — и вид не самый привлекательный, да и вкус может быть весьма специфичный.

Сыры. Если ребенок любит сыр, то это тоже неплохой вариант для завтрака. Лучше, конечно, есть его без хлеба, но с овощами (блюда с нарезанными огурцами и помидорами обычно стоит рядом). Особенно полезны мягкие сорта сыра (вроде адыгейского).

Колбаса и сосиски. Что касается колбас, то к ним нужно отнестись с осторожностью — дело не в свежести, а в том, что колбасные изделия в принципе вредны и неизвестно, какую реакцию вызовут даже у взрослого человека. Жареные сосиски обычно предлагают для любителей английского завтрака.

Детям такой продукт категорически не подходит.

Блюда из яиц. Вареные яйца и яичницу-глазунью предлагают в каждом отеле. Ребенку, при условии что у него нет аллергии, можно давать их 2-3 раза в неделю.

Но помните, что для детского питания в идеале подходят только сваренные вкрутую яйца. В глазунье желток остается практически сырым, поэтому всегда есть риск заразиться сальмонеллезом.

Блины и оладья. Эти обожаемые детьми блюда выпекают во многих отелях. Если время от времени ребенок завтракает ими, то вреда не будет.

Помните только, что, когда у ребенка есть предрасположенность к избыточному весу, блинчики и оладьи необходимо ограничить.

Мюсли и хлопья. Так называемые сухие завтраки предлагают заливать молоком. В целом это неплохой вариант для того, чтобы подкрепиться с утра.

Но лучше чередовать их с другими блюдами отельного меню.

Обеды и ужины

К обеденному времени, а также после насыщенного дня вечером дети обычно успевают сильно проголодаться, поэтому им требуется богатая белком пища.

В некоторых отелях для маленьких гостей готовят отдельный стол. Выбор блюд довольно ограниченный — он включает суп-пюре, мясные блюда (фрикадельки, куриное мясо и др.), макароны и картофель фри на гарнир.

Супы. Суп на шведском столе чаще всего далек от того, что российские туристы привыкли готовить дома, то есть на любителя. Однако гостям могут предложить суп из сезонных овощей (вроде итальянского минестроне) с картофелем, цветной капустой, морковью, брокколи, стручковой фасолью и т. д. Это очень подходящий для ребенка вариант.

Также полезны крем-супы или супы-пюре, особенно для детей самого раннего возраста.

Но здесь будьте внимательны: на тыквенный или морковный суп-пюре может быть аллергическая реакция, а томатный раздражает желудок и в некоторых случаях вызывает болезненные ощущения.

Мясо. Белковая пища необходима для растущего организма, поэтому включать ее в рацион важно каждый день. В идеале нужно давать ребенку отварную говядину, но, к сожалению, это очень редкое блюдо.

Во многих отелях предлагают мясные блюда, приготовленные на гриле. Если периодически включать их в рацион в течение отдыха, вреда не будет.

Полезны и тушеные блюда, но тут есть один нюанс: чаще всего их готовят в соусе.

Прежде чем предложить такое мясо ребенку, попробуйте его сами — оно может быть слишком острым.

Рыба и морепродукты. Такие блюда очень полезны, но чаще всего в отелях предлагают рыбу жареную, то есть не самую комфортную для детского желудочно-кишечного тракта. Кроме того, нужно очень внимательно выбирать мелкие кости, которые попадаются в рыбе.

Что касается морепродуктов, то детям раннего возраста их лучше не давать вообще — очень высок риск получить аллергическую реакцию, особенно если ребенок пробует их впервые.

Гарниры. К горячим блюдам чаще всего предлагают гарнир: картофель, рис и макаронные изделия. Надо отметить, что их сочетание с мясными блюдами не полезно совсем. Особенно вреден картофель фри, который обожает большинство детей всех возрастов.

Родителям нужно следить внимательно за тем, какое количество этого продукта поглощает их ребенок, тем более что он лежит на столах во время всех приемов пищи.

Еще хуже, когда дети едят такой картофель, обмакивая его в кетчуп.

Это вредно и для желудка, а также категорически не подходит для детей с избыточным весом.

Если ребенок любит картофель, то лучше есть его вареным, запеченным в мундире или в виде пюре.

Помните, что продукты, содержащие большое количество углеводов, нужно сочетать не с мясным или рыбным блюдом, а со свежими овощами и зеленью.

Десерты. От подносов с пирожными и холодильников с мороженым детей обычно не оторвать. Между тем такая пища очень калорийна и совершенно бесполезна.

Конечно, не стоит запрещать ребенку есть ее вообще. Запреты еще больше вызывают желание стащить что-нибудь вкусненькое, пока не видят родители. Поэтому лучше, если ребенок порадуется небольшой порции пирожного или 2-3 шарикам мороженого, чем с завистью будет подглядывать в тарелки на соседнем столике.

Родителям важно контролировать количество съеденного их ребенком сладкого.

Предложите ему на выбор: или выпечка, или мороженое.

А еще лучше, если удастся уговорить ребенка заменить вредные сладости на фрукты, тем более что клубника, персики, абрикосы, арбузы и дыни появляются в приморских странах гораздо раньше, чем у нас. Если нет аллергической реакции (чаще всего бывает на клубнику), то фрукты на отдыхе можно есть без ограничений, если, конечно, на следующий день вы не собираетесь на длительную экскурсию, все-таки детский желудок довольно непредсказуем и диарея после большого количества съеденных фруктов явление частое.

Напитки. Простая негазированная вода — самый полезный из напитков. Понятно, что в отелях газировка и подкрашенные во все цвета радуги сладкие напитки предлагаются в любых количествах, и оградить ребенка от соблазна выпить стаканчик-другой вредной жидкости очень сложно. Но родителям нужно приложить все усилия, чтобы держать под контролем количество сладких напитков.

Во-первых, они вредны для зубной эмали из-за кислот, содержащихся в них, во-вторых, из-за количества сахара, которое способствует увеличению веса ребенка. Тем более что такая жидкость не утоляет жажду, а только усиливает ее.

Еще несколько советов

Запаситесь питьевой водой. Обычно ее можно купить в ближайшем супермаркете.

Если ребенку требуются перекусы, то вместо хот-догов, гамбургеров и печенек, которые часто предлагают между основными приемами пищи, регулярно покупайте йогурты, пюре и фрукты в близлежащих магазинчиках.

Напоминайте ребенку как можно чаще мыть руки.

Запаситесь адсорбирующими препаратами (активированный уголь, смекта, энтеросгель и др.). Эти лекарства всегда должны быть под рукой в случае отравления.

Научите ребенка выбирать еду и не класть на тарелку все в большом количестве, а ровно столько, сколько он съест.

Следите, чтобы ребенок ел больше клетчатки (овощи) и меньше углеводов (особенно картофель и макароны).

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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