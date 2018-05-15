5 причин отказаться от сахара даже стройным и худым

Горький и кислый вкусы считываются нами, как сигнал тревоги: «Осторожно, эта еда испорчена!». К соленому вкусу наши рецепторы крайне чувствительны — переборщить с солью трудно. А сладкий вкус пищи — с точки зрения рецепторов — указывает на ее пригодность и высокую энергетическую ценность, что расценивается нашим организмом как приказ «Хорошая еда. Надо брать».

Неудивительно, что производители еды стараются добавить свою ложку сахара везде, где можно и где нельзя. Все знают, к чему это ведет — чем больше сахара употребляет нация, тем толще она становится. В России показатель потребления рафинированного сахара в среднем в 2 раза выше нормы. Есть, конечно, счастливчики с термоядерным обменом веществ, которые могут про себя сказать: «Я от сладкого не толстею!» — и не соврут. Но на самом деле употребление сахара лучше ограничить всем. На то есть как минимум 5 причин.

Каких именно — рассказывает эндокринолог, врач профилактической и антивозрастной медицины Олеся Бруслик, которая подробно раскрывает эту и другие темы в своем Инстаграм-блоге.

Сахар портит настроение

Казалось бы, сахар настроение улучшает. Но только в краткосрочной перспективе — съел шоколадку и счастлив. В долгосрочной же перспективе сахар ослабляет способность бороться со стрессом, нарушая выброс «успокоительного» нейромедиатора дофамина. Высокое потребление сахара в статистических исследованиях ассоциировано с повышенным риском депрессии и эмоциональной нестабильности. Освободитесь от сахарной зависимости — станете счастливее!

Сахар кормит воспалительные процессы

Воспалительные процессы — это не только и не столько «простуда». Воспаление — это обязательное звено почти всех хронических заболеваний. Снизите употребление сахара — защитите себя от многих недугов. От атеросклероза и сахарного диабета до артроза и болезни Альцгеймера. Впрочем, на простуду употребление сахара тоже влияет. Бактерии и вирусы тоже любят сладкое! Поэтому начинать укреплять иммунитет лучше с отказа от пончиков и тортиков.

Сахар враг красоты и молодости

И уж точно не друг вашей коже. Причем, любой. Вы наверняка слышали (или даже сталкивались лично) про такую проблему как акне, которое провоцирует в том числе употребление сладостей. Но это еще полбеды. Настоящая беда в том, что сахар разрушает коллаген и эластин — волокна, которые отвечают за упругость нашей кожи. Когда они разрушаются, кожа становится вялой, безжизненной, появляются морщины… Одним словом, возраст на лицо. Вам это нужно?

Сахар портит зубы

Да-да, это не страшилка для детей, а чистая правда — сахар портит не только кожу, но и зубы. Бактерии ведь тоже сладкоежки. Особенно неравнодушны к сладкому вредоносные бактерии. Те самые, которые приводят к развитию кариеса. Археологи установили, что кариес в истории человечества появился тогда же, когда и земледелие. То есть вместе с включением в рацион большого количества углеводов (к которым относится сахар).

Сахар против мозга

Нам долго внушали, что сладкое — топливо для мозга. Помните все эти «шоколадки перед экзаменом», печенье для брейнсторма и пирожные на кофе-брейке. Увы, сладости такого типа — не лучшее средство для стабильной мыслительной деятельности.

Когда вы едите что-то очень сладкое, уровень глюкозы («сахара») крови быстро поднимается, что приводит к обратному эффекту — затуманенности мозга. Организм срочно выбрасывает инсулин, чтобы выровнять «сахар» крови до нормальных значений, и вот здесь наступает момент прояснения. Но радоваться рано. В следующий момент этот показатель падает даже ниже нормы. Наступает гипогликемия, что не только не улучшает работу мозга, но вызывает эмоциональную нестабильность, вспыльчивость или апатию — в зависимости от темперамента. Чтобы работала голова, нужно обеспечить постоянный приток энергии к нервным клеткам. А с этой задачей медленные углеводы и жиры справляются гораздо лучше кондитерской продукции.