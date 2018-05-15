Роспотребнадзор: «Творог почти не подделывают»

Роспотребнадзор РФ обнародовал результаты исследований молочной продукции в России и доказал, что доля фальсификации молока и творога на российском рынке не превышает 8%.

Исследования проводились в феврале-марте 2018 года. Эксперты анализировали образцы 9%-ного творога, 3,2%-ного молока и 72,5%-ного сливочного масла. Всего было исследовано почти 250 брендов, как федерального, так и регионального уровня.

В подавляющем большинстве случаев продукция по своим показателям соответствовала техническим регламентам. Так, не было обнаружено отклонений в 72 из 90 проб молока и в 53 из 90 проб сливочного масла. Пробы творога оказались не соответствующими по микробиологическим характеристикам. Эксперты считают, что это связано не с производством продукта, а с нарушением условий хранения и транспортировки.

Излишки антибиотиков были выявлены только в 5 образцах молока, 2 — масла и 9 — творога. При этом ни одна из проб не содержала опасных концентраций таких патогенных бактерий, как листерии и сальмонеллы.

Одним из наиболее волнующих экспертов вопросов была проблема фальсификации. Среди населения ходят слухи об использовании растительных жиров при производстве молочных продуктов. Однако только в 8% образцов они действительно были обнаружены: в 8 образцах молока и 6 — творога. То есть, в основном молочная продукция в России не фальсифицируется.