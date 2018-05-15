9 продуктов, которые ведут себя в организме, как лекарства

Ни для кого не секрет, что некоторая часть лекарств — это производные от органических веществ, обладающих определенными свойствами. Среди таких свойств и болеутоление, и успокаивающий эффект, и сдерживание воспалительных процессов. Но оказывается, что необязательно фармакологическим способом обрабатывать органику, чтобы добиться лекарственного влияния на организм. Можно просто есть некоторые продукты, если нет иной возможности справиться с недомоганием. При правильном выборе продуктов можно с легкостью заметить, как они устраняют неприятные ощущения в организме.

— Перец чили —

В таком перце содержится вещество под названием капсиацин. Было доказано, что оно действует как местное болеутоляющее при артрите и подобных недомоганиях. Капсиацин может устранить ноющую боль в суставах и костях. Кроме того, острая пища в целом провоцирует выброс эндорфинов в организм. Хотя последний эффект доказан еще не слишком достоверно.

— Индейка —

Как и в другом мясе птицы, в индейке много триптофана. Это что-то вроде химического соединения серотонина, который, как известно, вызывает удовлетворение и общую благостность настроения. Так что, желая почувствовать незапланированное удовольствие, можно приготовить на ужин индейку.

— Картофель —

Как и многие продукты с высоким содержанием крахмала, картофель, в особенности сладки, стимулирует производство серотонина. Поэтому можно готовить из него разные блюда в тяжелые моменты жизни. Это, если не хочется прибегать к антидепрессантам. Заодно получите много витамина А. В общем, сладкий картофель — это как валиум, только безопасный и не вызывает привыкания.

— Шпинат —

Это правило кулинарии давно известно — чтобы повысить себе настроение, нужно съесть много шпината. Он содержит ударную дозу магния, который помогает снять стресс и избавиться от сопутствующих этому состоянию головной боли и нервозности. Со стрессом, конечно, можно бороться медикаментозно, но шпинат поможет вам просто не замечать неудобств.

— Лосось —

Докозагексаеновая кислота, или, как ее называют более привычно — жирная кислота Омега-3, это основное богатство лосося, которое делает его даже лучше, чем многие лекарства, стимулирующие мозговую деятельность. Такая кислота реально может сделать вас умнее, при этом вы не получите побочных эффектов, какие точно будут, если применять химические стимуляторы. А если вы не любите лосося, то же самое можно получить из сардин или некоторых других видов рыбы.

— Какао —

Какао-бобы — основной ингредиент шоколада и сладких молочных напитков — содержит ряд соединений, которые вызывают повышение запаса энергии. Ученые даже доказали, что анандамиды в какао затрагивают те же рецепторы в мозге, на которые влияют некоторые запрещенные растения. Какао также содержит теобромин, а он тоже нацелен на улучшение вашего настроения.

— Сахар —

Сахар совершенно не обязательно потреблять в виде белого вредного порошка. Тот же целительный эффект можно получить, потребляя сахар вместе с фруктами. В любом случае — это основной источник энергии, поэтому правильный прием верных доз гораздо лучше, чем банка сомнительных витаминов, которые вам продадут в аптеке и которые усваиваются гораздо хуже.

— Кофе —

Это уже банально — говорить, что кофе и кофеин, содержащийся в нем, это мощный стимулятор мозга. Но то, что он заменяет таблетки от головной боли — известно не каждому. То есть можно употреблять кофейные зерна в виде горячего напитка или добавлять их в молотом виде в десерты или соусы, они будут оказывать лекарственное воздействие на вашу слабость и недомогания.

— Мускатный орех —

Если принять огромную дозу этой пряности, запросто можно вылечить диарею. Правда, через несколько часов вы словите не очень приятные изменения сознания. Именно поэтому не стоит экспериментировать с мускатным орехом. Но его лекарственный эффект, который влияет на состояние ЖКТ, вполне доказан.