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Жизнь эскимосов: как они моют посуду
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Жизнь эскимосов: как они моют посуду 

Кириллица 2 часа назад
Фото: Кириллица
В своих воспоминаниях о жизни эскимосов в 30 годах ХХ века исследователь Ушаков писал: «…Все едят руками… а у нас на острове — какую-нибудь кашу, едят без ложек. Кушанье выливается на «к’аютак’», и каждый погружает в него три пальца правой руки — указательный, средний и безымянный — и облизывает их. После насыщения хозяйка подает «вых’лъюк» — тряпку, и все вытирают губы и руки. Посуда, как правило, не моется»…
С тех пор минул без малого век и многое изменилось. Безусловно, суровые природные условия, в которых проживают коренные народы восточной Чукотки, оказывают существенное влияние на существование человека и, в первую очередь, на жизненный уклад эскимосских кочевников — оленеводов и охотников, вынужденных приспосабливаться к тяжелым условиям Крайнего Севера. Ведь в отличие от городских жителей они лишены возможности пользоваться достижениями современной цивилизации.
В связи с тем, что рацион эскимосов-кочевников в основном состоит из сырых, замороженных, сухих и реже вареных продуктов, для их приготовления и употребления не требуется использование большого количества посуды.
Например, такие традиционные блюда эскимосской кухни, как мактак — замороженные китовая кожа и сало, «эскимосское мороженое» -акутак. Для его приготовления используют ягоды и взбитый жир (оленье, моржовое сало или тюлений жир), также по желанию можно добавить рыбу, мясо и сахар.
Так, в условиях «вечной мерзлоты» пучки соломы стали оптимальным средством для очистки посуды для эскимосских оленеводов и охотников.
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