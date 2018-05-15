О самом главном: 10 правил диеты для живота и бедер

Доброе утро

Каждое утро начинайте со стакана кипяченой воды комнатной температуры, чтобы погасить выработку соляной кислоты в желудке. Это важно, чтобы с самого утра запустить правильное функционирование организма. Важный лайфхак: принимать теплую воду нужно натощак за полчаса до завтрака.

Правильный завтрак

Завтрак — главный прием пищи в день (особенно если вы хотите похудеть в правильных местах), поэтому он должен быть полезным и «плотным». Главным героем утра должен быть белок, но в утреннее время можно смело побаловать себя и полезными углеводами. Вареные яйца, несколько слайсов запеченной грудки индейки, тост черного хлеба, половина авокадо, огурец — вот пример классного и вкусного завтрака, который не отложится спастельным кругом на животе.

Кофе в помощь

Пункт в защиту кофе (наконец-то)! Его можно пить по утрам, но главное — без молока. Если американо вас не впечатляет, запивайте его водой (именно так в Италии и делают). Благодаря большому количеству антиоксидантов кофе замедляет процесс старения и приводит организм в тонус.

Чай тоже

Замените зеленый чай на черный и травяной. Например, на травяные сборы: иван-чай, листы смородины и малины, чабрец, календула, ромашка, шиповник, мята, клевер, можжевельник — в общем, есть, что выбрать.

Если хотите скорректировать фигуру, стоит ввести в рацион травяной чай на основе репешка и дягиля. А черный чай содержит важные ферменты, быстро и хорошо выводится из организма.

В душе

Принимайте контрастный душ утром, начиная с теплого (температуры тела) и снижая температуру до холодного, насколько возможно. Повторите 2-3 раза. Эта простая процедура поможет сделать кожу более упругой и станет незаменимым оружием в борьбе с целлюлитом.

Вместо спорта

Если не занимались спортом, то не стоит сильно в одночасье нагружать себя тренировками: можете только навредить себе, травмироваться. Начните с простой планки: и здесь важно следить за ровной спиной. Стойте в планке сначала одну минуту, потом с каждым днем увеличивайте время на 30 секунд — пока не дойдете до 3-5 минут. Повторяйте экзекуцию утром и вечером. Увидите, как подтянется тело. Готовы проверить?

Пейте воду в меру

Пейте не больше 2 литров любой жидкости (включая просто воду, жидкие продукты и чай) в день. Важно не перегружать лимфатическую систему: организм должен полностью прогонять всю жидкость, не давая ей застаиваться. Если же вы выпиваете больше 2 литров жидкости, то вода задерживается в организме, и возникают отеки.

Считайте шаги

Ежедневно делайте не менее 6 000 шагов (например, вокруг любимой кондитерской): отслеживать вашу активность поможет приложение на телефоне или обычный шагомер.

Спи и худей

Контролируйте свой сон. Идеальное время для засыпания — с 10 до 11 вечера (попробуйте хоть раз в неделю). Вы можете просыпаться в 6-7 часов утра и чувствовать себя максимально комфортно. Спите в полной темноте: мозг должен абсолютно отдыхать. Доказанный факт, что во сне мы худеем, а люди со сбившимся графиком сна склонны к полноте и сложностям в коррекции веса.