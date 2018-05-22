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В Омске в шестой раз поднялись цены на бензин
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В Омске в шестой раз поднялись цены на бензин 

АиФ-Омск 3 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Сегодня утром, 22 мая, омские водители заметили, что цены на бензин снова выросли. При этом стоимость самого популярного топлива увеличилась сразу на 2,4 рубля. На заправке «Топлайн» цена бензина составляет: АИ-92 — 41,5 рубль, АИ-95 — 43 рубля, АИ-98 — 45,45 рублей. Дизельное топливо также подорожало. Оно стало стоить 43.
Добавим, что на заправках «Газпром нефти» цены пока не менялись, они сохраняются на вчерашнем уровне. АИ-92 стоит 39,1 рубля, АИ-95 — 41,3 рубля. Отметим, что в соцсетях развернулось активное обсуждение уже шестого повышения цен за месяц: водители сильно возмущены.
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Женский форум  Ещё 16 источников 
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