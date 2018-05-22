В Омске в шестой раз поднялись цены на бензин

Сегодня утром, 22 мая, омские водители заметили, что цены на бензин снова выросли. При этом стоимость самого популярного топлива увеличилась сразу на 2,4 рубля. На заправке «Топлайн» цена бензина составляет: АИ-92 — 41,5 рубль, АИ-95 — 43 рубля, АИ-98 — 45,45 рублей. Дизельное топливо также подорожало. Оно стало стоить 43.