На день дольше будут собирать волонтеры макулатуру в поддержку бездомных животных в Вологде

Традиционная акция по приему вторсырья пройдет в Вологде с 29 по 31 мая. Активисты общества защиты животных «Велес» будут собирать пластик, макулатуру и алюминий в разных микрорайонах города. Сортированный мусор поможет погасить часть долгов в ветеринарных клиниках, где лечатся бездомные животные.

29 июня собирать вторсырье будут на Ленинградской, 136 (напротив «Золотого ключика») и у «Зенитки» рядом с вокзалом. 30 мая акция пройдет на Карла Маркса , 105. 31 мая вологжан с вторсырьем будут ждать на Новгородской, 23, Конева, 6.

Акция по сбору вторсырья продлится с 29 по 31 мая с 19 до 20 часов. Вологжан просят сортировать каждый вид мусора: пластик, макулатура, алюминий. Можно принести бутылки из-под соков, флаконы от шампуней и моющих средств, строительный пластик, пластиковые ящики от овощей, канистры из-под масел. Также принимаются книги, журналы, офисная бумага. Для помощи бездомным животным можно принести банки из-под пива, фольгу, ложки, тарелки и другую алюминиевую посуду. Не принимаются стаканчики от сметаны и йогуртов, контейнеры от салатов, яиц, коробки от соков и жестяные банки.

Также сейчас идет набор волонтеров для расклейки объявлений. Дополнительная информация в группе в социальной сети.