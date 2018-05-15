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Открытие Общественного огорода в Парке Горького
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Открытие Общественного огорода в Парке Горького 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
У семей, которые остаются на лето в городе и хотят показать детям, как растут овощи, салаты, травы и зелень, с 20 мая появится возможность арендовать грядку в Парке Горького в Общественном огороде
Общественный огород — это место, где каждый городской ребенок сможет посадить и вырастить свой собственный урожай. В этом году можно будет вырастить: баклажан, капусту (белокочанную и цветную), перец, томаты черри, землянику, а также патиссон, кабачки, тыкву, бобы, горох, редиску, репу, свеклу, морковь, лук, чеснок, разные виды салатов и зелени.
Стоимость абонемента на участие в проекте — 3 000 рублей. В эту сумму входит грядка, набор садовника, табличка с именем владельца грядки, Дневник огородника, семена и саженцы. Кроме того, участники проекта смогут бесплатно слушать лекции и посещать мастер-классы по садоводству.
Подробности и регистрация по ссылке.
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