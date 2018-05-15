В Новосибирской области подешевели огурцы, апельсины, мясо индейки

По данным Новосибирскстата, в апреле 2018 года цены на некоторые продукты снизились, причём заметно. Например, мясо индейки подешевело на 13,1%, мясные консервы — на 1,8%, говяжья печень — на 1,1%. Также снизилась стоимость: нежирного творога на 3,7%, жирного — на 2%, йогуртов — на 2,7%, сметаны — на 0,8%. Дешевле стали свежие огурцы — на 17,6%, апельсины — на 6,2%, чеснок — на 1,8%, орехи и репчатый лук — на 2,4, лимоны — на 2,1%.

Снизились цены на пиво зарубежных марок — на 6,5%, гречневую крупу — на 6,1%, черный байховый чай — на 5,9%, шоколад — на 5,8%, вермишель — на 4,6%, газированные напитки — на 3,7%, отечественный ординарный коньяк — на 3,5%, минеральную питьевую воду и булочные сдобные изделия из муки высшего сорта — на 3,3%.

Подорожали такие продукты, как сосиски, сардельки — на 3,8%, мясокопчености — на 2,1%, куриные окорочка — на 2%, бескостная говядина — на 0,9%. Повысились цены на молоко сгущенное с сахаром на 2,8%, питьевое цельное пастеризованное молоко, жирностью 2,5-3,2% — на 0,7%.

Дороже в апреле стали некоторые овощи, например, столовая свекла — на 19,9%, белокочанная капуста — на 4%, морковь — на 3,8%, свежие помидоры — на 2%. А также выше стала цена на виноград — на 6,7%, бананы — на 3,5%.

Кроме того, повышение цен коснулось таких продуктов, как натуральный растворимый кофе — на 6,8%, водка, крепостью 40% и выше— 3,9%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — 3,2%, живую и охлажденную рыбу — на 3,1%, сахар-песок — на 3%, мороженые неразделанные креветки — на 2,2%.

В итоге в апреле 2018 года цены на потребительском рынке Новосибирской области по сравнению с мартом повысились на 0,2%.