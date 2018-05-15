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Почему овощи и фрукты меняются до неузнаваемости
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Почему овощи и фрукты меняются до неузнаваемости 

Рамблер 1 час назад
Селекционеры постоянно работают над выведением новых сортов овощей и фруктов. Но знаете ли вы, что когда-то привычные нам плоды выглядели совсем иначе и нынешний приобрели тоже не без помощи селекционеров?
1. Авокадо прошло довольный длинный путь, чтобы превратиться в любимца приверженцев ЗОЖ. Дикий плод невелик, почти весь объём занимает косточка, мякоти в нём совсем мало, а вкус у неё малоприятный.
2. Персик — это сильно улучшенная версия предшественника. Изначально персики были размером чуть больше вишни, их покрывал восковой налёт, а мякоть, на которую приходилось чуть больше половины объём плода, была по вкусу близка к чечевице.
3. Баклажан тоже далёк от дикорастущего собрата. Дикие овощи чаще всего круглые, а мякоть имеет горькое послевкусие.
4. Томаты постоянно преобразовывались человеком. Первоначально дикие томаты были размером с ягоду и имели разные цвета. Первые селекционные плоды были жёлтого цвета и чуть больше по размеру, лишь позднее они превратились в привычные нам красные плоды.
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