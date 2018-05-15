Марципан с клубникой и ревенем от Марии Кравцовой

За окном уже тепло и красиво, а овощные прилавки начинают радовать нас свежими ягодами и зеленью. Самое время задуматься, что же вкусного и оригинального приготовить своим близким из открывшегося нам разнообразия. На днях блогер и ведущая Мария Кравцова поделилась рецептом марципана с клубникой, ревенем и кокосовым маслом. Выглядит очень аппетитно!

Мария Кравцова — личность бесспорно уникальная. За ее плечами и работа на телевидении, и успешная карьера дизайнера, а недавно Маша выпустила кулинарную книгу вкусных и здоровых рецептов. Звезда очень вдумчиво относится к своему питанию и старается готовить не только аппетитные, но и здоровые блюда. Одним из ее фаворитов на кухне является миндаль, а миндальную муку блогер добавляет в выпечку либо вместо привычной пшеничной муки, либо заменяя ею половину. К примеру, недавно Маша рассказала, как приготовить кекс с цукини и замороженной малиной с заменой части привычной нам муки на миндальную. А вчера в своем Инстаграм-аккаунте оптимистичная хозяйка опубликовала новый шедевр — видео и рецепт приготовления марципана с клубникой, ревенем и кокосовым маслом. Чаще всего хозяйки не знают, что приготовить из ревеня. Если на вашей даче урожай этого растения выдастся на славу, сделайте заготовки на зиму, воспользовавшись нашей подборкой рецептов варенья. Ну и, конечно же, опробуйте марципан с клубникой, который предлагает сделать Маша. Кстати, клубнику можно заменить малиной или любыми другими ягодами на ваш вкус.

Время приготовления: 15 минут Время выпекания: 40 минут Общее «кухонное» время: 55 минут Количество порций: 16 «батончиков» Ингредиенты: Корж: — 1 ст. миндальной муки — 1 ст.л. кукурузного крахмала — 2 ст.л. кокосового сахара (или кленового сиропа) — 1/4 ч.л. соли — 2 ст.л. кокосового масла (растопленного) Начинка: — 3/4 ст (110 гр) натурального миндаля — 1 ст. л. кукурузного крахмала — 1/4 ч.л. соли — 1/3 ст. кокосового сахара (или кленового сиропа) — 5 ст.л. (70 гр) кокосового масла (твёрдого) — 1 крупное яйцо — 1 ч.л. ванильного экстракта — 1 ст. нарезанного ревеня — 1 ст. ягод (клубники или малины) — 1 ч.л. лимонной цедры — 1 ст.л. лимонного сока Приготовление: 1. Духовку разогреть до 180 градусов. 2. Застелить квадратный противень промасленным пергаментом. 3. Тщательно до однородности смешать в миске миндальную муку, крахмал, сахар и соль с растопленным кокосовым маслом. 4. Сформируйте плотный корж на застеленном противне. 5. В комбайне или блендере размолите миндаль, крахмал, кокосовый сахар и соль до состояния пудры (или настолько мелко, как позволит техника). 6. Введите в смесь кокосовое масло и взбивайте до полного растворения. 7. Добавьте яйцо и ваниль, взбивайте до абсолюной гладкости. 8. Равномерно распределите массу по «ожидающему» коржу. 9. Сбрызните ягоды и ревень лимонным соком, посыпьте цедрой, разложите на миндальной массе. 10. Выпекайте 40 минут (или до «сдачи зубочисточного экзамена»). 11. Дайте пирогу полностью остыть перед разделением на порции. 12. Храните в холодильнике в герметичном контейнере.

Публикация от МАРИКА (Маша Кравцова) (@marikakravtsova) 13 Май 2018 в 11:17 PDT Кстати, покупая на рынке ароматную клубнику, не забудьте прихватить лукошко еще и для закуски! Да-да, рецепт рецепт салата с клубникой и спаржей покорит вас простотой приготовления и невероятным вкусовым сочетанием.