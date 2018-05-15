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Добавление Димексида в двигатель — неожиданный эффект!
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Добавление Димексида в двигатель — неожиданный эффект! 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
В новом выпуске механики тестировали лекарство Димексид (противовоспалительное и анальгетическое средство) для того, чтобы очистить двигатель от застарелого нагара и сажи. На многих форумах Димексиду приписываются чудодейственные свойства не только в этой сфере, но и по части очищения поверхностей от клея и монтажной пены.
Как ни странно, но способ действительно сработал. Блогеры пять раз подряд заливали масло с Димексидом в двигатель и оставляли машину работать на 30-40 минут. В результате лекарство действительно впечатляюще хорошо очистило агрегат от толстых слоев сажи и застарелого масла. Даже сами механики были приятно удивлены эффектом.
Однако в итоге блогеры не посоветовали использовать этот способ, поскольку для каждой промывки нужен отдельный масляный фильтр, а Димексид способен разъесть сальники и лакокрасочное покрытие, повредив ваше авто.
Видео: Гараж 54/Youtube
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