Добавление Димексида в двигатель — неожиданный эффект!

В новом выпуске механики тестировали лекарство Димексид (противовоспалительное и анальгетическое средство) для того, чтобы очистить двигатель от застарелого нагара и сажи. На многих форумах Димексиду приписываются чудодейственные свойства не только в этой сфере, но и по части очищения поверхностей от клея и монтажной пены.

Как ни странно, но способ действительно сработал. Блогеры пять раз подряд заливали масло с Димексидом в двигатель и оставляли машину работать на 30-40 минут. В результате лекарство действительно впечатляюще хорошо очистило агрегат от толстых слоев сажи и застарелого масла. Даже сами механики были приятно удивлены эффектом.

Однако в итоге блогеры не посоветовали использовать этот способ, поскольку для каждой промывки нужен отдельный масляный фильтр, а Димексид способен разъесть сальники и лакокрасочное покрытие, повредив ваше авто.

Видео: Гараж 54/Youtube