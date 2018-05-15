Дмитрий Шепелев рассказал, какие завтраки готовит для себя и сына

Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев уже рассказывал, что каждое утро он обязательно просыпается и завтракает вместе с сыном. Теперь же оказалось, звездный папа сам старается готовить утренние приемы пищи для себя и мальчика и даже назвал любимые блюда 5-летнего Платона.

Всегда готовлю по-утрам себе и сыну. Ну, накопил колоду рецептов и чередую под настроение. Могу почти все: идеальный омлет с грибами, пашот на тостах или к лососю слабой соли и каперсам, скрэмбл тоже идеальный могу, не хуже шефа Рамзи, зуб даю. Каши там, блины, сырники те да се. Это я не хвастаюсь, просто не могу по утрам на бегу, не могу вчерашнее (кто жрал вчерашние суши из холодильника, руку вверх), и холодное тоже. Абы что не лезет, требует душа с расстановкой,

— рассказал Дмитрий Шепелев.

Он заметил, что уделяет время приготовлению завтраков даже тогда, когда ему нужно рано вставать. В этом случае телеведущий встает еще раньше, «чтобы корочкой хлеба с водичкой не давиться».

Сын, правда, пока не так серьезно относится к завтракам. Но блюда папы любит.

Платон к моей любви относится терпеливо и снисходительно. Ему на рисовую кашу с нектаринами в меду и с корицей по большому счету чхать. Ничего круче горячих бутербродов ему не предложишь и чтобы хлеба побольше. Ну или сосисок домашних молочных. Две! Балансирую. А вот по выходным охоты готовить по утрам нет вообще,

— добавил Дмитрий Шепелев, поделившись фото утреннего приема пищи.

Подписчики оценили подобный вгляд на завтраки. Они заметили, что Платону очень повезло в отцом и восхитились телеведущим, который находит время для готовки вкусной и полезной пищи. «Самый лучший папа в мире! Вы хороший и порядочный мужчина! Я вас очень уважаю!», «Молодец, терпения и настроения!», «Так важно! Вы потрясающий папа», «Молодец! Платону с папой очень повезло!🌹», — можно прочесть в комментариях.

Напомним, российская исполнительница, участница группы «Блестящие» Жанна Фриске ушла из жизни в июле 2015 года. Певица проиграла в борьбе с раком головного мозга. За два года до этого, 7 апреля 2013 года, она родила сына Платона.

С тех пор мальчика воспитывает его отец Дмитрий Шепелев. К сожалению, после смерти певицы у телеведущего не сложились отношения с ее родственниками. Именно поэтому Дмитрий почти не дает родителям Жанны видеть внука, а те стараются решить конфликты законными способами.

Споры же, касающиеся денег, собранных на лечение Жанны Фриске, до сих пор не утихают. Согласно последнему решению суда, родственники певицы должны вернуть «Русфонду» 21,6 млн рублей.

Фото: Instagram / @dmitryshepelev

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