В Казани гостей ЧМ встретят хачапури из страусиного яйца

Хачапури из страусиного яйца при готовят для гостей чемпионата мира по футболу в Казани, об этом стало известно на брифинге в кабмине РТ, проведённом в преддверии мундиаля.

В дни чемпионата в городе пройдёт фестиваль «Вкусная Казань», напомнила глава комитета по развитию туризма города Дарья Санникова . Кроме того, многие предприятия общепита готовят особенные блюда в преддверии мундиаля. Так, одна из хинкальных в первый день чемпионата приготовит хачапури из страусиного яйца. Каждое хачапури будет весить 2,5 килограмма и стоить 2500 рублей. Кулинары считают, что это блюдо особенно порадует австралийскую команду. В Свияжске для гостей ЧМ приготовят салат ФИФА, который будет состоять из зелени, перепелиных яиц, кусочков чак-чака.

По данным председателя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова, в дни чемпионата Казань ожидает порядка 200 тысяч туристов.