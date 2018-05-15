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В Казани гостей ЧМ встретят хачапури из страусиного яйца
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В Казани гостей ЧМ встретят хачапури из страусиного яйца 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Хачапури из страусиного яйца при готовят для гостей чемпионата мира по футболу в Казани, об этом стало известно на брифинге в кабмине РТ, проведённом в преддверии мундиаля.
В дни чемпионата в городе пройдёт фестиваль «Вкусная Казань», напомнила глава комитета по развитию туризма города Дарья Санникова. Кроме того, многие предприятия общепита готовят особенные блюда в преддверии мундиаля. Так, одна из хинкальных в первый день чемпионата приготовит хачапури из страусиного яйца. Каждое хачапури будет весить 2,5 килограмма и стоить 2500 рублей. Кулинары считают, что это блюдо особенно порадует австралийскую команду. В Свияжске для гостей ЧМ приготовят салат ФИФА, который будет состоять из зелени, перепелиных яиц, кусочков чак-чака.
По данным председателя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова, в дни чемпионата Казань ожидает порядка 200 тысяч туристов.
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