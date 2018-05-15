Дмитрий Шепелев балует сына авторскими блюдами собственного приготовления

Весной этого года сыну Жанны Фриске Платону исполнилось пять лет. Его отец Дмитрий Шепелев почти все свое свободное время старается проводить с наследником. Шепелев не так часто пуликует фотографии сына в социальных сетях, но иногда все же рассказывает поклонникам о том, как они живут вдвоем с Платоном.

Сегодня утром Шепелев опубликовал собственную фотографию и признался, что тщательно относится к первому приему пищи — ведущий любит готовить и каждое утро встает пораньше для того, чтобы порадовать себя и сына новым вкусным блюдом. По словам самого Дмитрия, он уже давно овладел искусством кулинарии, а его главный критик — Платон — уже смирился с тем, что отец любит устраивать различные эксперименты с едой.

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«Всегда готовлю по утрам себе и сыну. Ну, накопил колоду рецептов и чередую под настроение. Могу почти всё: идеальный омлет с грибами, пашот на тостах или к лососю слабой соли и каперсам, скрэмбл тоже идеальный могу, не хуже шефа Рамзи, зуб даю. Каши там, блины, сырники. Это я не хвастаюсь, просто не могу по утрам на бегу, не могу вчерашнее и холодное тоже. Абы что не лезет, требует душа с расстановкой. Даже если рано вставать, все равно встаю еще раньше, чтобы корочкой хлеба с водичкой не давиться. Платон к моей любви относится терпеливо и снисходительно. Ему на рисовую кашу с нектаринами в меду и с корицей по большому счету чхать. Ничего круче горячих бутербродов ему не предложишь и чтобы хлеба побольше. Ну или сосисок домашних молочных. Злым и шершавым языкам подсказываю желчный комментарий: «обабился кухарка». Ну же, жарьте!», — написал Шепелев.

Поклонники в очередной раз восхитились тому, насколько Дмитрий много внимания уделяет сыну, хотя и вынужден часто разлучаться с наследником из-за работы.