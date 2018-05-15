Полезные продукты для улучшения работы мозга

Здоровое питание важно для умственного здоровья не меньше, чем для физического. Но какие продукты особенно положительно влияют на работу мозга? Для того чтобы улучшить память, качественно работать, лучше соображать, нужно обращать внимание на то, что вы едите. Не существует одного волшебного продукта, способного защитить от проблем и болезней мозга, старческого слабоумия или потери памяти. Но сбалансированный рацион способен существенно оздоровить мозг.

Сложные углеводы

Крупы и цельнозерновые продукты нужны для улучшения концентрации. Как и остальное тело, наша голова не может работать без энергии. Способность концентрироваться и фокусироваться требует качественного источника энергии — глюкозы из продуктов. Но не любая глюкоза положительно сказывается на мыслительной деятельности. Вам потребуются цельнозерновые продукты с низким гликемическим индексом, поскольку они позволяют сахару медленно всасываться в кровь и поддерживать работоспособное состояние в течение всего дня. Выбирайте необработанные крупы, цельнозерновой хлеб и макаронные изделия, дикий рис.

Здоровые жиры

Незаменимые жирные кислоты, особенно омега-3, необходимы для качественной мозговой деятельности. Мозг на 60% состоит из жиров, почти половина из которых — это жиры типа омега-3. Они содержатся в жирной рыбе, семенах льна, конопли, тыквы и чиа, грецких орехах и БАДах. Если мы получаем недостаточно жирных кислот, это повышает риск развития старческого слабоумия, болезни Альцгеймера и потери памяти. Достаточный уровень жирных кислот позволяет нам справляться со стрессом, поддерживать хорошее настроение, быть сфокусированными и работоспособными. Тыквенные семечки богаты не только жирами, но и цинком и другими витаминами, которые улучшают память и мыслительную деятельность. Также в них содержатся магний, который помогает справляться со стрессом, витамины группы В и триптофан, нужный для выработки гормона счастья серотонина.

Витамины для мозга

Ягоды, особенно голубика, укрепляют краткосрочную память. Красные и фиолетовые фрукты и овощи также помогают поддержать память. Черная смородина содержит большое количество витамина C, который увеличивает выносливость мозга. Красный болгарский перец, цитрусовые фрукты, брокколи и ягоды являются хорошим источником витамина C. Многие исследования показали, что этот витамин помогает справиться с тревожностью и стрессом, снижает риск развития слабоумия и болезни Альцгеймера.

Помидоры являются источником ликопина, мощного антиоксиданта, который борется с тем типом свободных радикалов, которые разрушают клетки, отвечающие за память. Помидоры лучше усваиваются в термически обработанном виде и с добавлением жиров. Оптимально тушить помидоры в небольшом количестве оливкового масла.

Витамины группы B требуется организму для того, чтобы не допустить уменьшения количества серого вещества. С возрастом наша мозговая масса становится меньше. Чтобы этого избежать, нужно употреблять достаточно яиц, рыбы, зеленых листовых овощей, куриного мяса. Особенно важны витамины B6, B12 и фолиевая кислота.

Авокадо содержит витамин К, фолиевую кислоту и здоровые жиры. Регулярное употребление авокадо снижает риск инсульта, улучшает работоспособность в целом. Кроме того, в нем содержатся витамины группы В и витамин С, которые нужны мозгу для ежедневного восстановления. Витамин К и масса других полезных веществ содержатся также в брокколи, которая считается одним из самых полезных овощей.

Необычные помощники

Желе, холодец и бульон из костей, возможно, не кажутся самыми полезными продуктами, но их употребление восстанавливает кишечник, улучшает иммунитет и положительно сказывается на мозговой деятельности.

Шалфей в России чаще всего используют для полоскания горла при ангине, но многие исследования доказали, что масло шалфея, сухая трава в качестве приправы или в виде отвара являются профилактикой потери памяти и развития старческого слабоумия.

Несмотря на то что многие врачи демонизируют кофе и рекомендуют отказаться от этого напитка, многие исследования говорят о том, что умеренное употребление качественного сваренного кофе пойдет организму только на пользу. 1-2 чашки в день сваренного кофе на регулярной основе помогают поддерживать работоспособность мозга, а в долгосрочной перспективе снижают риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона. Качественный заварной черный, белый или зеленый чай имеет похожее действие.

К мозгу через кишечник

Кишечник не зря называют вторым мозгом, ведь от пищеварения зависит, насколько хорошо будет работать наша голова. Поэтому для того, чтобы быть сконцентрированным и работоспособным, нужно употреблять продукты не только полезные для самого мозга, но и улучшающие работу кишечника. Это цельнозерновые крупы, семена, богатые клетчаткой овощи, а также ферментированные продукты, например натуральный йогурт, кефир, квашеная капуста, домашний квас, комбуча и суп мисо.

Следите за употреблением достаточного количества жидкости в виде воды, овощных супов, бульона, травяных чаев, несладких компотов и морсов, свежих овощных соков.

Для улучшения пищеварения необходимо вести активный образ жизни, поскольку движение улучшает перистальтику кишечника. Кроме того, физическая активность положительно влияет на кровообращение, а значит, и для мозга полезна.

Сон для ума Для того чтобы мозг хорошо работал, ему нужно качественно отдыхать. Количество часов ночного сна, необходимое для восстановления сил, у всех разное. Оно колеблется от 5 до 9 часов, важно найти свой ритм. Но самым качественным временем отдыха считается промежуток с 23.00 до 03.00. В это время в спальне должно быть максимально темно, тихо и прохладно.

Чтобы лучше уснуть, уберите за полчаса до сна все гаджеты, сделайте легкую растяжку, выпейте чашку ромашкового чая. Можно помедитировать или сделать записи в дневнике.

Пластичный мозг

Недавние исследования показали, что мозг способен развиваться вплоть до пожилого возраста, если давать ему достаточно стимуляции. Для этого необходимо регулярно снабжать мозг новыми впечатлениями, ощущениями и задачами. Специалисты рекомендуют путешествовать, даже просто по родному краю, знакомиться с новыми людьми, пробовать разные блюда, постоянно учиться чему-то новому. Иностранные языки и музыка — отличная зарядка для мозга. Кроссворды, математические задачи, головоломки, изучение новых компьютерных программ — используйте все способы нагрузить голову. Разные виды медитации тоже способствуют улучшению нейропластичности.