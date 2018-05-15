5 классных идей, что приготовить с тофу

Мисо с тофу

И мягкий, и твердый тофу — идеальная пара с мисо-супом и пастой мисо в соусах.

Мисо-суп с тофу

Заправка для салатов с тофу

Мягкий тофу, взбитый с любой зеленью в соотношении 1:1, — прекрасная заправка для салатов из печеных овощей.

Заправка для салатов с тофу

Салат с тофу

Мягкий (шелковый) тофу отлично сочетается с салатом из огурца и пекинской капусты, особенно если заправить его кунжутным маслом и посыпать обжаренными семенами кунжута.

Овощной салат с тофу

Стир-фрай с тофу

Твердый тофу, обсушенный на бумажных полотенцах, обвалянный в крахмале и обжаренный в растительном масле, — великолепная добавка в любой стир-фрай из овощей, например, брокколи, сладкий перец, мор-ковь, имбирь, чеснок и зеленый лук.

Овощной стир-фрай с тофу

Суп рамен с тофу

Точно так же, как и для стир-фрая, подготовленный твердый тофу можно добавить в овощной бульон с лапшой рамен.

Рамен с тофу