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Как яблоки защищают от рака и анемии
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Как яблоки защищают от рака и анемии 

Рамблер 1 час назад
Яблоки — одни из самых популярных фруктов. Но оказывается, что они не только вкусны, но и полезны. Английская поговорка говорит, что если есть по яблоку в день, то отпадёт нужда во врачах. Действительно ли яблоки так полезны?
1. Последние исследования показали, что в яблоках содержится большое количество антиоксидантов. Эти вещества защищают организм от старения и предотвращают развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
2. Яблочная кожура — хранилище квертецина, защищающего клетки мозга. Одно яблоко в день избавит вас от проблем с памятью и неврологических недугов.
3. Органические кислоты и сахара, которых в яблоках в избытке, помогают организму усваивать железо. Железо особенно необходимо людям с пониженным гемоглобином.
4. Одно из самых замечательных свойств яблок — способность выводить токсины. За это отвечает пектин, концентрация которого в яблоке велика.
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