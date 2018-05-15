Нашли и сожгли: в Ярославле уничтожили почти десять килограммов санкционного сыра

Сотрудники Россельхознадзора по Ярославской области вместе с транспортной прокуратурой нашли у ярославского предпринимателя почти 10 килограммов санкционного сыра.

— Во время проверок мы обнаружили, что предприниматель продаёт сыр из Германии, ввезённый в Россию в обход санкций, — рассказали в Россельхознадзоре. — Производство сыра подтвердила маркировка на упаковке.

У продавца забрали почти четыре килограмма сыра «Дорблю» с голубой плесенью и больше шести килограммов сыра «Маасдам».

— Сыр изъят из оборота в присутствии предпринимателя, — рассказали в ярославском отделении Россельхознадзора. — 14 мая продукт сожгли на комплексе биотермического обеззараживания отходом.

За нарушение технических регламентов предпринимателя привлекли к административной ответственности, ему грозит штраф.

В начале мая на сыродельном заводе в Ярославской области обнаружили 740 килограммов просроченного творога, из которого собирались делать сыр «Чеддер».