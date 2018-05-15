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Нашли и сожгли: в Ярославле уничтожили почти десять килограммов санкционного сыра
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Нашли и сожгли: в Ярославле уничтожили почти десять килограммов санкционного сыра 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Сотрудники Россельхознадзора по Ярославской области вместе с транспортной прокуратурой нашли у ярославского предпринимателя почти 10 килограммов санкционного сыра.
— Во время проверок мы обнаружили, что предприниматель продаёт сыр из Германии, ввезённый в Россию в обход санкций, — рассказали в Россельхознадзоре. — Производство сыра подтвердила маркировка на упаковке.
У продавца забрали почти четыре килограмма сыра «Дорблю» с голубой плесенью и больше шести килограммов сыра «Маасдам».
— Сыр изъят из оборота в присутствии предпринимателя, — рассказали в ярославском отделении Россельхознадзора. — 14 мая продукт сожгли на комплексе биотермического обеззараживания отходом.
За нарушение технических регламентов предпринимателя привлекли к административной ответственности, ему грозит штраф.
В начале мая на сыродельном заводе в Ярославской области обнаружили 740 килограммов просроченного творога, из которого собирались делать сыр «Чеддер».
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