Секреты приготовления баранины

Если не считать плова, в повседневном меню баранина встречается довольно редко. Многих сразу же отпугивает перспектива, что даже после многочасовой возни мясо со специфическим запахом по-прежнему будет неприятно пахнуть и останется жестким. Однако все эти опасения относятся к старой или неправильно приготовленной баранине. Если выбрать мясо молодого барашка и найти к нему подход, у блюда будет великолепный вкус и божественный аромат. К тому же готовится баранина проще, чем кажется, нужно лишь проявить терпение и не допускать типичных ошибок.

— Температура мяса —

Казалось бы, такая мелочь, но именно первоначальная температура мяса может испортить вкус блюда. Термическая обработка мяса, только что извлеченного из холодильника, — прямой путь к неравномерной прожарке и испорченному с точки зрения вкуса продукту. Прежде чем начнет готовиться центр, внешний край баранины уже будет пережарен. Поэтому перед приготовлением мясу обязательно нужно дать часик (а для больших отрубов и больше) полежать при комнатной температуре.

— Волшебная кость —

Возможно, с мясом без косточки будет легче управиться, но по вкусовым качествам такой кусок значительно проигрывает баранине на косточке. В процессе термической обработки кость дает мясу более глубокий и богатый аромат. Его невозможно повторить никаким другим способом. Так что, если стоите перед выбором между бараниной на кости и без, выбирайте первый вариант.

— Индивидуальный подход —

Не все отрубы туши имеют одинаковую текстуру. Верхняя и центральная часть намного мягче и нежнее по сравнению с более жесткой нижней. Эти различия необходимо учитывать при выборе метода тепловой обработки. Нежным отрубам подойдет сильный жар и быстрая обжарка. Жестким частям необходимо медленное, долгое томление при низких температурах.

— Рассол —

Мясо барашка любит всевозможные маринады. Беспроигрышный вариант — выдержка в рассоле: смеси 1 литра воды, примерно 1/4 чашки поваренной соли и специй по вкусу. Вымачивание мяса несколько смягчит характер жесткой баранины. Небольшим кускам хватит и одного часа, для размягчения внушительных отрубов необходимо выделить больше времени. Если боитесь, что мясо получится слишком соленым, просто уменьшите время вымачивания или количество соли.

— Время маринования и количество кислоты —

Маринад может улучшить текстуру мяса и придать ему определенный вкусовой оттенок, но только если использовать его с умом. Важно не переусердствовать с кислыми компонентами, иначе маринад получится слишком «агрессивным» и из-за денатурации белков мясо станет еще жестче. Если мясо передержать, его текстура может стать рыхлой и оно потеряет свой естественный аромат. Лучше отказаться от маринадов с большим количеством кислоты и соли, а сделать акцент на травах и специях и внимательно следить за временем маринования.

— Прожарка —

Независимо от того, поклонником какой прожарки вы являетесь, термометр может значительно упростить задачу по определению внутренней температуры мяса. Чтобы знать наверняка, что мясо приготовилось именно так, как вы хотите, воспользуйтесь термометром. Для прожарки medium-rare внутренняя температура должна составлять 63 градуса. Средняя прожарка соответствует температуре 71 градус, а внутренняя температура хорошо прожаренной баранины достигает отметки в 77 градусов.

— Отдых —

Чтобы вы могли в полной мере насладиться результатом своего кулинарного творчества, вам нужно немного подождать. После термической обработки, будь то гриль, духовка или сковорода, баранине нужен отдых. Положите мясо на разделочную доску и дайте ему отдохнуть 10-15 минут (для больших кусков до 30 минут). За это время соки распределяться внутри куска и мясо останется сочным.