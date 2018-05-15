Чем морская соль лучше обычной?

Морская соль известна человечеству с незапамятных времен, но даже сейчас не каждый может ответить на вопрос, какая от нее польза. В древние времена морскую соль использовали в качестве консерванта, как сейчас используют обыкновенную поваренную, а также в косметологии, египетские царицы использовали смесь из морской соли и эфирных масел для придания лицу румянца.

Среди актуальных на данный момент свойств морской соли на первом месте стоит очищение организма от шлаков и даже от радионуклидов. Регулярное употребление морской соли делает человека в пять раз более устойчивым к радиационному воздействию. Это свойство обусловлено благодаря наличию в морской соли соединений йода, цинка, железа, магния и других элементов. Продукт помогает восполнять дефицит йода в организме, что позитивно сказывается на работе щитовидной железы.

Максимально полезной будет та соль, в производстве которой участвовали только море и воздух, соотношение полезных веществ в ней регулируется только природой. Большая часть продукции в магазинах — это рафинированная морская соль, ее свойства уступают натуральной, так как в процессе переработки она соприкасалась с металлическими элементами конвейера, подвергалась тепловому и другим воздействиям, что вызвало потерю многих элементов.

Натуральную морскую соль природного происхождения можно отличить по нескольким критериям:

Сероватый оттенок продукта, на дне цвет может быть более насыщенным, чем на поверхности;

Объемные кристаллы в форме куба;

Небольшая влажность, невысокая степень сыпучести.

В нерафинированной морской соли присутствует нужно количество соединений, позволяющих организму самостоятельно регулировать его работу. Изменения происходят не только на внутреннем уровне, при употреблении морской соли заметно улучшается состояние ногтей и волос.

Раствор морской соли используется в медицине и косметологии, для улучшения состояния кожи, волос и ногтей, а также при нарушениях работы периферической и центральной нервных систем.

Существует теория, в которой морская соль рассматривается не только как средство для естественной регуляции работы организма, но и как информационный объект, сохраняющий в себе память и опыт предыдущих поколений на энергетическом уровне. На данный момент теория не имеет ни подтверждения, ни опровержения, но у нее имеется большое количество сторонников, которые утверждают, что в морской соли сконцентрирована великая мудрость самой природы.

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