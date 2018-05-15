7 простых способов питаться правильно

Съедать сначала гарнир и салат

Готовьте то же, что и обычно, но прежде, чем приняться за котлету, разберитесь с овощным гарниром (кстати, он должен занимать ровно половину тарелки). Обычно мы оставляем овощи на конец трапезы, когда места для них не остается. Если начать с овощей, вы получите свою ежедневную дозу витаминов и клетчатки, а заодно и утолите голод. Когда вы дойдете до основного блюда, аппетит будет уже не таким волчьим, и вы точно воздержитесь от добавки.

Встречаться с друзьями не только в кафе

Потому что в кафе вас окружает масса соблазнов, и даже если вы не голодны, вы все равно закажете что-то за компанию или просто чтобы как-то оправдать свое присутствие за столиком — даже сильные духом могут смутиться под взглядом официантки и вопросом: «Только чай и все?». Карта десертов — отдельная опасность. Чтобы исключить ее, можно встречаться, например, в парке — там вероятность заказать шесть пирожных гораздо меньше. Ну и вообще: летом в московских парках (кроме ВДНХ, там опять ищут клад, по возможности избегайте этого маршрута. — Прим. ред.) отлично, этим надо пользоваться.

«Разбавлять» вредные продукты

Например, крахмалистое картофельное пюре ничуть не потеряет во вкусе, если вместо привычных четырех картофелин на него пустить три картофелины и пригоршню вареной цветной капусты, брокколи или моркови. Наоборот, так будет даже лучше, а картофеля вы станете потреблять меньше. Собрались печь оладьи? Замените половину белой муки на цельнозерновую: она богата клетчаткой и витаминами, а белая может похвастаться только калориями. Не мыслите бутерброда без майонеза? Намажьте на хлеб размятую вилкой мякоть авокадо, эффект будет почти такой же.

Заказывать продуктовые сеты для приготовления здоровых блюд

Такие сеты предлагает, например, сервис доставки продуктов Шефмаркет. Идея проста и элегантна: вы выбираете меню на неделю, и курьер привозит вам коробку со свежими продуктами, а также очень подробными фоторецептами. Рецепты разрабатывали повара московских ресторанов в команде с нутрициологами-диетологами. На упаковке каждого продукта написан не только срок годности, но и то, как его правильно хранить, а на рецепте — количество калорий, белков, жиров и углеводов. Можно заказать фитнес-меню, рассчитанное специально на тех, кто в парке летом хочет не только лежать на траве (ничего плохого!), но и пользоваться спортплощадкой на открытом воздухе (вообще супер). В этом меню есть, например, индейка, тушеная в кокосовом молоке с чили (БЖУ — 7.80/4.60/1.80 и всего 79 кКал на 100 граммов), итальянские фрикадельки в томатном соусе, гречотто с морепродуктами и многое другое — меню обновляется еженедельно. Инструкции по приготовлению — простые, подсчитать дневную норму белка, чтобы уже к середине июня хвастаться кубиками пресса — еще проще. Дополнительный плюс: целую неделю не придется думать, чего бы такого приготовить, и бегать по жарким столичным улицам в поисках магазина, где продается лемонграсс, фейхоа или правильный шафран.

Делать собственные снеки

Попкорн и чипсы — снеки, мягко говоря, не самые полезные. Чем же закусывать новый эпизод «Рассказа служанки» (а не закусывать не получится, сценаристы постарались, и в новом сезоне все очень нервно)? Приготовьте свои собственные здоровые снеки. Например, нарежьте дольками яблоки и вываляйте их в смеси сахара (совсем чуть-чуть) и корицы (побольше). Получится сладкая и в то же время богатая витаминами и клетчаткой закуска, которую можно взять с собой даже в кинотеатр — просто переложите ее в пластиковый контейнер. Не хуже сработают и нарезанные соломкой овощи, если подать их с соусом: дзадзики или дипом на основе горгонзолы.

Пить побольше воды

Наш мозг нередко путает жажду и голод. И иногда мы перекусываем, думая, что хотим есть, хотя на самом деле мы хотим пить. Всегда держите под рукой бутылку воды и отпивайте несколько глотков каждый раз, когда она попадется вам на глаза. И когда кажется, что вот эту шаурму вы сейчас проглотили бы, не жуя.

Брать на работу полезный ланчбокс

Купите красивую коробочку для еды — такую, которую будет приятно достать из сумки на офисной кухне. И каждое утро наполняйте ее чем-то полезным: морковкой, сельдереем, ореховой смесью или обедом, который приготовили дома накануне. И будьте реалистичны: обед должен быть действительно сытным и аппетитным, иначе он не выдержит конкуренции с крылышками барбекю и бисквитным рулетом из офисной столовой.