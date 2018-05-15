Британский парламент откажется от одноразовой посуды и приборов

Денис Ворошилов. ЛОНДОН, 15 мая — РИА Новости Британский парламент полностью откажется от использования неперерабатываемой одноразовой посуды и столовых приборов к 2019 году, говорится в полученном РИА Новости сообщении аппарата парламента. С такой инициативой законодатели выступили в рамках национальной кампании по борьбе с ростом количества пластиковых отходов, загрязняющих окружающую среду.

"Эти меры будут распространяться на широкий круг предметов: от стаканов для кофе и соломинок до пластиковых пакетов и бутылок. Предлагаемые меры позволят исключить использование одноразовых пластиковых предметов и в палате представителей, и в палате лордов, заменив такие предметы многоразовыми или такими, которые бы полностью разлагались после утилизации", — говорится в документе.

Уже начиная с лета 2018 года в зданиях парламента не будут использоваться неперерабатываемые на 100% стаканы для кофе. Для «стимулирования» парламентариев и служащих парламента к переходу на многоразовую посуду, на все напитки, подаваемые в одноразовых стаканах, будет вводиться дополнительный сбор в 25 пенсов (примерно 21 рубль). Многоразовые стаканы поступят продажу в парламентских кафе, а их владельцам обещается скидка на горячие напитки.

Также с лета 2018 года в зданиях парламента не будет продаваться вода, разлитая в пластиковые бутылки. Вместо этого будут оборудованы диспенсеры с водой. Ежегодно, по данным парламента, посетителями и сотрудниками комплекса парламентских здания выбрасывается около 125 тысяч пластиковых бутылок из-под напитков.

Бороться парламентарии намерены и с потреблением раздаваемых в пакетиках в столовых приправ и соусов. Ежегодно таких пакетиков раздается около 335 тысяч. В палате лордов уже отказались от их использования, теперь же этому примеру с лета 2018 года последует палата общин. Приправы и соусы будут подаваться в перезаполняемых контейнерах.

От использования любых пластиковых предметов откажутся в парламенте и при организации публичных и массовых мероприятий. С 2019 года в сувенирных магазинах парламента перестанут продавать пластиковые пакеты.