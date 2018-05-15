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Полиция в Курске нашла склад поддельного топленого масла
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Полиция в Курске нашла склад поддельного топленого масла 

ТАСС 43 минуты назад
ТАСС, 15 мая. Полицейские в Курской области впервые в регионе обнаружили факт подделки топленого масла — нелегальное производство открыл предприниматель на складе в промышленной зоне в областном центре. Сотрудники Россельхознадзора изъяли и уничтожили около 10 т контрафакта, сообщил ТАСС представитель регионального управления МВД России Богдан Пономарев.
"В Курской области впервые выявлен факт производства фальсифицированного топленого масла, около 10 т сливочного масла без каких-либо сопроводительных документов изъято и уничтожено на предприятии по переработке биологических отходов", — сказал Пономарев.
По его словам, сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями областного главка МВД обнаружили склад в промышленном районе Курска, где в антисанитарных условиях хранились тонны просроченного сливочного масла. Там же полицейские обнаружили 180 рулонов этикеток с известными логотипами для упаковки масла, а также оборудование для его растапливания и розлива.
"Начата проверка… Предприниматель привлечен к административной ответственности по статье 14.43 КоАП РФ ("Нарушение изготовителем требования технических регламентов")", — уточнил собеседник агентства.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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