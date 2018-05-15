5 отличных коктейлей на основе пива

Как бы ни был прекрасен пивной алкоголизм, но рано или поздно наступает момент, когда весь крафт с его разнообразным однообразием и настозвиздевшее «живое» становится скучно пить. Хочется чего-нибудь особенного. Как правило, в такие моменты переходят на вино и другие напитки. Но это банально и скучно! Мы предлагаем тебе совсем другой выход из ситуации — коктейли на основе пива. Для кого-то это способ испортить пиво, но для людей прогрессивных и талантливых это еще один способ разнообразить свою жизнь. Все они выполняют разные функции: скрашивают досуг, утоляют жажду, помогают почувствовать себя человеком, открывают новые границы вкуса. Но их всех объединяет одно: пиво в них кажется божественным нектаром, а не дешевым способом догнаться. Пиво — напиток не капризный и отлично сочетается с бурбоном, водкой, текилой, ромом, бренди, джином, вермутом и ликерами. Только нужно знать меру и добавлять ровно столько, сколько требуется, иначе вкус пива будет безвозвратно испорчен, а похмелье будет тяжелым. Все элементы коктейля должны дополнять друг друга, а не перебивать. Правда, крепкий алкоголь лучше сочетать с портерами, стаутами и элями, но ни в коем случае не с лагерами, иначе это притупит их вкус.

1. «Черный бархат»

Если и существует изысканный коктейль, который сочетает в себе такие разные напитки, как пиво и шампанское, то это «Черный бархат». Ведь что может быть общего у пива и шампанского? Только карбонизация или, говоря языком понятным, пузырьки. Именно они станут причиной того, что опьянение настанет мгновенно. Сразу ответим на два самых популярных вопроса. Просекко можно заменить любым игристым вином, просто в оригинальной рецептуре обозначено оно. По легенде, его вкус лучше остальных гармонирует со вкусом стаута. Кстати, насчет пивной составляющей: менять стаут на портер, эль или лагер категорически запрещается. Ну не то это будет: именно плотный, насыщенный, с легкой горчинкой вкус стаута как нельзя лучше сочетается с вином. Ингредиенты: — 150 мл. стаута; — 150 мл. охлажденного просекко (или любого другого игристого вина) — охлажденный заранее стакан. Приготовление: Поставь бокал на час в холодильник. Аккуратно налей в него стаут, стараясь обойтись без пены. Для этого наклони бокал под углом 45 градусов и держи бутылочное горлышко максимально близко к краю бокала. Наполни стакан до половины, затем, используя ложку, медленно и осторожно влей просекко. Для чего нужна ложка? Для того, чтобы игристое вино особенно не пенилось и не брызгало, а равномерно смешалось с пивом. Иначе изысканный напиток превратится в отраву. Лей просекко медленно, тонкой струйкой, стараясь попасть на середину ложки.

2. Beer French 75 В богатом семействе «ершей» смесь пива с джином как-то отодвинута куда более популярными и убийственными классическим «Ершом» (пиво и водка) и «Смертью мексиканца» (пиво с текилой). И очень зря. Если приготовить его правильно, добавив пару ингредиентов, то получится не только эффективный, но и очень вкусный напиток. Сироп для баланса, и обязательно лимон. Ведь именно с его кислинкой вкус джина раскрывается максимально. Ну а лагер — классика ерша. Самое доступное и популярное пиво. Его простота и легкость не будут оттенять можжевеловый привкус джина и лимона. Если найдешь лагер с хвойными нотками, которые есть у некоторых видов пойла, называющегося в наших краях «чешским», то будет еще лучше. Ингредиенты: — 150 мл. лагера; — 30 мл. джина; — 15 мл. простого сиропа; — сок половины лимона. Приготовление: Налей пиво в высокий бокал, как и прежде, стараясь обойтись без пены. Аккуратно добавь туда джин, сироп и лимонный сок. Осторожно перемешай длинной ложкой (можно и ножом). Если мешать чересчур активно, то появится ненужная пена. Укрась бокал ломтиком лимона.

3. «Пег Лег»

Очень полезный коктейль, ведь в нем такое буйство витаминов. А о пользе пива было сказано столько, что просто неприлично повторять. Опять же, ром еще никому не вредил в умеренных дозах. По поводу сока гуавы не стоит беспокоиться: его можно найти в крупных сетевых супермаркетах. Это не так просто, но тем изысканней будет коктейль. Заменить его ничем нельзя — слишком самобытный ингредиент. Надо признать, это очень капризный коктейль: здесь нельзя заменять ни один ингредиент, даже эль — он обязательно должен быть светлым. Потому что ничто так не сочетается с горчащей кислинкой грейпфрута и ромом, как светлый эль. Ингредиенты: — 100 мл. светлого эля; — 30 мл. сока гуавы; — 30 мл. сока грейпфрута; — 60 мл. рома; — ломтик лайма. Приготовление: Смешай все ингредиенты (кроме пива) в охлажденном бокале. Затем аккуратно влей пиво, медленно и тонкой струйкой. Укрась ломтиком лайма и наслаждайся.

4. «Радлер»

Кому-то подобный напиток может показаться лютым гастрономическим извращением, однако в Германии он до сих пор носит звание одного из популярнейших пивных напитков. Причем не только у школьников и студентов, но и у весьма почтенных бюргеров. Радлер любят за его легкость и свежесть, и, по мнению земляков Бастиана Швайнштайгера, нет ничего лучше в жаркую погоду. По легенде, хозяин пивоварни под Оберхагингом стал разбавлять остатки пива лимонадом, чтобы все желающие, среди которых было много горожан, совершающих велосипедные прогулки, могли утолить жажду. Сочетание пивной горечи и фруктового аромата понравилось посетителям — коктейль быстро стал популярным. Правда, они мешают пиво с национальным напитком — фантой. Так что вполне может сработать простая закономерность: что немцу хорошо, то русскому… На самом деле, полки магазинов ломятся от разнообразных радлеров, только пить их, как правило, невозможно. Все эти пивные напитки вроде «Сибирской короны Лайм» и прочей гадости по своей сути являются радлерами, но пить их без мыслей о язве и циррозе не получается. Существуют вариации радлера: белое пиво или светлое, с лимонным или апельсиновым лимонадом, минеральной водой, колой. Но мы предлагаем самый популярный, не классический. Потому что классический делается с натуральным лимонадом. Просто поверь: это не так вкусно. Ингредиенты: — 1 бутылка лагера; — 1 бутылка «Sprite», «7Up» или любой другой лимонной газировки. Приготовление: Заполни охлажденный бокал на 3/4 пивом. Заполни оставшуюся свободную четверть лимонадом. Аккуратно перемешай и наслаждайся.

5. «Пэйл-ома»

Единственный коктейль в нашем списке, который пьют со льдом и через соломинку. Это не «Смерть мексиканца» — это гораздо изящнее и очень вкусно. Ингредиенты: — 60 мл. текилы; — 30 мл. свежего сока лайма; — 60 мл. грейпфрутового сока; — 30 мл. сиропа; — щепотка соли; — 120 мл. светлого эля. Приготовление: Смешай первые пять ингредиентов со льдом в шейкере и хорошенько встряхни. Вылей содержимое в охлажденный высокий стакан, добавь пиво и потягивай через соломинку.