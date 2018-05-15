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Шоколадный брауни с орехами и изюмом
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Шоколадный брауни с орехами и изюмом 

WomanHit.ru 44 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
Вам понадобится:
— 3 яйца;
— 200 гр темного шоколада (не менее 75%);
— 125 гр муки;
— 180 гр сливочного масла;
— 180 гр сахара;
— Какао-порошок — 1 ст. ложка;
— Изюм — 50 гр;
— Орехи (я беру миндальные или микс) — 30 гр.
Сначала нужно растопить шоколад на водяной бане, смотрите, чтобы на дне кастрюли не было влаги, в шоколад не должна попасть ни одна капля воды. Добавьте сливочное масло и тоже растопите, потом добавьте сахар (все это на водяной бане). Снимите с огня, дайте немного остынуть, чтобы яйца не свернулись, и добавляйте яйца по одному, тщательно перемешивая. Затем добавьте муку, тоже хорошо перемешайте, чтобы не было комочков, всыпьте орехи и изюм.
Заранее разогрейте духовку до 170 градусов. Форму выстелите пергаментом и чуть присыпьте его какао-порошком. Выложите тесто и выпекайте 30 минут. Проверяйте готовность с помощью деревянной зубочистки. Брауни должен быть влажным, но не жидким внутри.
Дайте остынуть и разрежьте на кусочки.
Другие рецепты нашего шеф-повара смотрите на страничке в Фейсбук.
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