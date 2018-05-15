Шоколадный брауни с орехами и изюмом

Вам понадобится:

— 3 яйца;

— 200 гр темного шоколада (не менее 75%);

— 125 гр муки;

— 180 гр сливочного масла;

— 180 гр сахара;

— Какао-порошок — 1 ст. ложка;

— Изюм — 50 гр;

— Орехи (я беру миндальные или микс) — 30 гр.

Сначала нужно растопить шоколад на водяной бане, смотрите, чтобы на дне кастрюли не было влаги, в шоколад не должна попасть ни одна капля воды. Добавьте сливочное масло и тоже растопите, потом добавьте сахар (все это на водяной бане). Снимите с огня, дайте немного остынуть, чтобы яйца не свернулись, и добавляйте яйца по одному, тщательно перемешивая. Затем добавьте муку, тоже хорошо перемешайте, чтобы не было комочков, всыпьте орехи и изюм.

Заранее разогрейте духовку до 170 градусов. Форму выстелите пергаментом и чуть присыпьте его какао-порошком. Выложите тесто и выпекайте 30 минут. Проверяйте готовность с помощью деревянной зубочистки. Брауни должен быть влажным, но не жидким внутри.

Дайте остынуть и разрежьте на кусочки.

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