Рыбный пончик: донацу и с чем его едят

В сезонном меню «Тануки» появились японские пончики ‐ донацу. В них нет муки или сахара, только рис и рыба.

«Донацу — новый вид японских пончиков. Они состоят из рыбы, овощей, возможно даже фруктов. Это очень вкусно и полезно. Я долго думал, чем же удивить российский менталитет в японской традиционной кухне и, наконец, придумал. В России на данный момент ничего подобного ни у кого практически нет. Это мое изобретение», — рассказал Игорь Тен , корпоративный

бренд-шеф «ТАНУКИ».

Для гурманов и ценителей японской кухни подготовили сразу четыре вида донацу на выбор: знаменитая «Филадельфия» — одна с лососем, другая с угрем, «Калифорния» и фирменный донацу «Тануки».

«Все донацу подаются с тремя видами соусов. Это — традиционный соус унаги, который придает сладость, европейский всем известный соус нисуаз и соус юдзу, который придает легкость и свежесть», — отметил Игорь Тен.

Именно многосоставный соус юдзу максимально дополняет вкус и вносит ту самую «японскую ноту», которую привычно ощущать во всех роллах. Главное, что в донацу нет ничего лишнего: только лосось, тунец и авокадо. Для каждого ингредиента — строгий отбор и контроль качества. Лосось привозят ежедневно. Выращивают его в естественных экологических условиях, потому такой и вкусный, и полезный.

За месяц гости сети ресторанов «Тануки» съедают около 40 тонн этой красной рыбы.