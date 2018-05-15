Ещё
Рыбный пончик: донацу и с чем его едят
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рыбный пончик: донацу и с чем его едят 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В сезонном меню «Тануки» появились японские пончики ‐ донацу. В них нет муки или сахара, только рис и рыба.
«Донацу — новый вид японских пончиков. Они состоят из рыбы, овощей, возможно даже фруктов. Это очень вкусно и полезно. Я долго думал, чем же удивить российский менталитет в японской традиционной кухне и, наконец, придумал. В России на данный момент ничего подобного ни у кого практически нет. Это мое изобретение», — рассказал Игорь Тен, корпоративный
бренд-шеф  «ТАНУКИ».
Для гурманов и ценителей японской кухни подготовили сразу четыре вида донацу на выбор: знаменитая «Филадельфия» — одна с лососем, другая с угрем, «Калифорния» и фирменный донацу «Тануки».
«Все донацу подаются с тремя видами соусов. Это — традиционный соус унаги, который придает сладость, европейский всем известный соус нисуаз и соус юдзу, который придает легкость и свежесть», — отметил Игорь Тен.
Именно многосоставный соус юдзу максимально дополняет вкус и вносит ту самую «японскую ноту», которую привычно ощущать во всех роллах. Главное, что в донацу нет ничего лишнего: только лосось, тунец и авокадо. Для каждого ингредиента — строгий отбор и контроль качества. Лосось привозят ежедневно. Выращивают его в естественных экологических условиях, потому такой и вкусный, и полезный.
За месяц гости сети ресторанов «Тануки» съедают около 40 тонн этой красной рыбы.
360tv.ru: последние новости
Людям с больными почками посоветовали избегать фастфуда Роспотребнадзор огласил итоги проверки молочной продукции Традиционный недосып: как нехватка сна влияет на организм
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Этот тест пройдут только самые смекалистые
Гагарина показала фото топлес40
Жизнь и смерть самой красивой девушки в мире23
Почему нельзя готовить в алюминиевой фольге4
Как выглядят самые богатые женщины в мире9
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
01:00
Голая Бузова прикрылась пальмовой ветвью
Звёзды
05:47
Какие звезды шокируют видом без макияжа
Звёзды
03:26
Дапкунайте смутила отсутствием бюстгальтера
Звёзды
05:21
Как яблоки защищают от рака и анемии
Еда Здоровье
05:01
Как актёры умудряются не стареть
Звёзды
05:39
Звёзды, которые потратили уйму денег на пластику
Звёзды
11:12
Почему овощи и фрукты меняются до неузнаваемости
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение