Небольшой секрет, который помогает мне вырастить отличный картофель

Помимо обычной предпосадочной подготовки клубней у меня есть еще небольшие секретики.

Один из них это то, что я сажаю картофель вместе с бобами.

Первая картошечка

В одну лунку вместе с клубнем кладется один или несколько бобов. Дальнейшее выращивание ориентировано только на картофель. Я вначале не поливаю, окучиваю как обычно. Бобы без полива не страдают, а так как посажены в центр гнезда картофеля, то и от окучивания не повреждаются. В общем, сплошное удобство.

Свежепосаженный картофель пророс вместе с бобами

А плюс — это урожай бобов, экономия места, насыщение места роста картофеля азотом и всякими полезностями. От чего картофель очень хорошо растет. А всяких колорадских жуков я вообще никогда не видела!

Картофель и бобы у меня растут вместе