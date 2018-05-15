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Небольшой секрет, который помогает мне вырастить отличный картофель
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Небольшой секрет, который помогает мне вырастить отличный картофель 

7dach.ru 19 минут назад
Фото: 7dach.ru
Помимо обычной предпосадочной подготовки клубней у меня есть еще небольшие секретики.
Один из них это то, что я сажаю картофель вместе с бобами.
Первая картошечка
В одну лунку вместе с клубнем кладется один или несколько бобов. Дальнейшее выращивание ориентировано только на картофель. Я вначале не поливаю, окучиваю как обычно. Бобы без полива не страдают, а так как посажены в центр гнезда картофеля, то и от окучивания не повреждаются. В общем, сплошное удобство.
Свежепосаженный картофель пророс вместе с бобами
А плюс — это урожай бобов, экономия места, насыщение места роста картофеля азотом и всякими полезностями. От чего картофель очень хорошо растет. А всяких колорадских жуков я вообще никогда не видела!
Картофель и бобы у меня растут вместе
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