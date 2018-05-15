Екатерина Андреева воюет с мужем за еду

Телеведущая Екатерина Андреева опубликовала юмористический ролик, в котором показала, как «зачищает» полки холодильника дома и борется с вредной едой.

Женщина отметила, что многие люди разрываются между мыслями о том, что нужно заботиться о здоровье и фигуре, переходя на правильное питание, и желанием поесть что-то вкусное. Телеведущая призналась, что решить проблему ей помогает один из сервисов по доставке здоровой еды.

Однако, чтобы эффект распространялся на всю семью, предварительно Андреевой приходится выкидывать в мусорку все любимые ее мужем «вредности» — различные консервы, соусы, майонез. Екатерина отмечает, что лучше всего делать такие «зачистки», когда супруга нет дома, в противном случае придется ввязаться в настоящую войну.