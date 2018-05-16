Украинцы решили накормить европейцев едой времен «голодомора»

Киев находит все более экзотические способы для привлечения к себе внимания Евросоюза

Как сообщает портал Утро.ru, с этой целью студенты Украинской академии лидерства намерены провести в Брюсселе необычную акцию для депутатов Европарламента . 16 мая на площади Люксембург в Брюсселе заработает фургон-ресторан, в меню которого входят блюда, являющиеся средством пропитания украинцев во времена «голодомора». В их числе — кукурузный суп, хлеб из размолотых желудей и капустные блины с травяной мукой.

Ресторан UNCOUNTED since 1932 проводит акцию не бескорыстно. Хотите попробовать — заплатите. Организаторы акции считают, что таким образом они повысят осведомленность европейцев об Украине.

Как известно, от голода в 1931-1932 годы на всей территории Советского Союза умерло около 8 миллионов человек, но Украина считает жертвой только себя.

Новости политики: В США признали «голодомор»