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Украинцы решили накормить европейцев едой времен «голодомора»
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Украинцы решили накормить европейцев едой времен «голодомора» 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: News.ru
Киев находит все более экзотические способы для привлечения к себе внимания Евросоюза.
Как сообщает портал Утро.ru, с этой целью студенты Украинской академии лидерства намерены провести в Брюсселе необычную акцию для депутатов Европарламента. 16 мая на площади Люксембург в Брюсселе заработает фургон-ресторан, в меню которого входят блюда, являющиеся средством пропитания украинцев во времена «голодомора». В их числе — кукурузный суп, хлеб из размолотых желудей и капустные блины с травяной мукой.
Ресторан UNCOUNTED since 1932 проводит акцию не бескорыстно. Хотите попробовать — заплатите. Организаторы акции считают, что таким образом они повысят осведомленность европейцев об Украине.
Как известно, от голода в 1931-1932 годы на всей территории Советского Союза умерло около 8 миллионов человек, но Украина считает жертвой только себя.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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