После пикника: что можно приготовить из оставшегося шашлыка 

Итак, вы принесли домой остатки готового мяса, жареные шпикачки, массу зелени и овощей, фруктов. С последними все понятно: фруктовый салат — отличное блюдо на все времена, а вот что делать с остальным? Ловите рецепты.
Солянка майская
Наверняка вы брали с собой на природу и маслины, и лимон, и соленые огурцы, и копченую колбаску. А в холодильнике, скорее всего, есть капуста. Готовим солянку!
Вам понадобится:
готовый (или сырой) шашлык — 5-7 кусков
колбаски копченые — 1-3 шт.
соленые огурцы — 3-4 шт.
лимон — 0,5 шт.
капуста квашеная — 2 горсти
маслины — 10-20 шт.
лавровый лист, черный перец, приправы — по вкусу
зелень — по вкусу
Приготовление:
Положите в кастрюлю с водой шашлык и колбаски, залейте водой и дайте закипеть. Если капуста свежая — добавляете, если нет, положите пока нарезанную колбасу. Нарежьте кружками или пополам маслины, добавьте в кастрюлю. Как все закипит, опустите квашеную капусту и измельченные соленые огурцы, лавровый лист, перец и приправы. Дайте закипеть (солянка должна быть густой, но можно подлить воды для тех, кто любит бульон) и добавьте кружки лимона и зелень. Накройте крышкой, выключите огонь и дайте немного настояться. Подавать лучше со сметаной.
Пицца «Завтрак на траве»
Вам понадобится:
основа для пиццы — 1-2 шт.
тонко нарезанный шашлык — 2-3 кусочка
колбаса двух-трех видов — 200 г сосиски — 1-2 шт.
свежие помидоры — 2-3 шт.
кетчуп — 2 ст. ложки
майонез — 2 ст. ложки
сыр — 150 г зелень — по вкусу
Приготовление:
Размораживаем основу для пиццы, разогреваем духовку до 170-190 градусов. Нарезаем колбасу, сосиски кружочками, помидоры кружочками, трем сыр на крупной терке. Намазываем кетчуп или кетчуп с майонезом на основу для пиццы, выкладываем помидоры, а затем все мясное. Посыпаем сыром и отправляем в духовку на 15-20 минут. Вынимаем подрумяневшееся блюдо и посыпаем зеленью. Пожеланию в пиццу можно добавить оливки, грибы.
Теплый салат с мясом и зеленью
Вам понадобится:
шашлык — 3-5 кусочков
мята — 1-2 веточки
помидоры свежие — 2-3 шт.
любая зелень
соевый соус или терияки
Приготовление:
Нарезать всю зелень. Шашлык нарезать тонкими слайсами и немного потушить на сковороде с соевым соусом или терияки. Нарезать помидоры большими кусками. Смешать и заправить соусом бальзамико. Сверху украсить салат веточками мяты.
Шаурма по-домашнему
Вам пнадобится:
шашлык (лучше куриный) — 5-6 кусочков
зелень — по вкусу
свежие помидоры — 1-2 шт.
соленые огурцы — 1 шт.
горчица, кетчуп, майонез
тонкий лаваш — 2-3 шт.
Приготовление:
Мелко режем мясо в салатницу, потом зелень, мелко режем помидоры и огурец, добавляем немного горчицы и майонеза и тщательно перемешиваем. Раскладываем тонкий лаваш одним слоем и намазываем кетчупом, если кто-то любит острое, добавляем табаско. Выладываем на лаваш наш «салат»в самую середину. Накрываем начинку лавашом с трех сторон и сворачиваем трубочкой и кладем на сковороду-гриль или двухсторонний пресс, бутербродницу. Поджариваем с двух сторон.
Окрошка лесная
Вам понадобится:
зелень — по вкусу
редис — 5-7 шт.
свежие огурцы — 1-2 шт.
шашлык (говядина, курица) — 5-6 кусочков
яйца, сваренные вкрутую — 2-3 шт.
горчица — 1 ч. ложка
квас или кефир + минеральная вода
Приготовление:
Мелко нарезать зелень, посолить. Режем квадратиками мясо, крошим яйцо. Как можно тоньше нарезаем редис. Добавляем ложку горчицы и аккуратно перемешиваем. Заправляем квасом или кефиром, добавив в него минеральную воду. Готово!
P. S. Кстати, мясо в маринаде можно прекрасно запечь в духовке. Более того, шашлык можно заморозить!
Фото: Shutterstock