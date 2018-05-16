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Овощной салат со спаржей
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Овощной салат со спаржей 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
Заправка из алоэ:
3 ст. ложки оливкового масла
сок ½ лайма
1 ст. ложка джема из алоэ (продается в «Азбуке вкуса»)
Все это поместить в баночку с крышкой и хорошенько взболтать.
Овощи:
цукини — 30 г  цветная капуста — 30 г  спаржа — 30 г  томаты — 150 г  редис — 20 г  огурец — 30 г  сельдерей — 15 г  Приготовление:
Цукини, капусту и спаржу произвольно тонко нарезать. Подготовить лед (10 кубиков) с холодной водой (0,5 л). Нарезанные овощи опустить на 10 секунд в кипящую воду, после чего сразу поместить в ледяную воду на 30 секунд, чтобы остановить тепловой процесс и сохранить витамины. Остальные овощи нарезаем произвольно. Все соединяем, поливаем двумя ложками соуса, по желанию посолить.
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