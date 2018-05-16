Как использовать имбирь для похудения?

Корень имбиря можно рассматривать, как мощную биологически-активную добавку, созданную самой природой. Имбирь применяют для повышения иммунитета, лечения простудных заболеваний, улучшения циркуляции крови, поддержания активности головного мозга, а также для похудения. В составе имбиря присутствует много клетчатки, углеводов, питательных веществ и даже небольшое количество полезных жиров. Сушеный имбирь не уступает по свойствам свежему, но его гораздо удобнее хранить.

Эффект жиросжигания от использования имбиря достигается за счет ускорения обменных процессов. Не ограничивая себя в еде и не страдая от голода, можно безопасно похудеть за неделю на вес до двух килограммов. Для запуска процессов жиросжигания недостаточно выпивать по порции имбирного напитка в день, нужно заменить им перекусы. Здесь собраны лучшие рецепты на основе имбиря.

Рецепты с имбирем для похудения

Имбирный напиток

Потребуется один корень имбиря и пара зубчиков чеснока, их необходимо очистить и мелко нарезать. Смесь из чеснока и имбиря заливается двумя литрами кипятка и настаивается до полного остывания, это займет около двух часов. Остывший напиток необходимо процедить, и он будет готов к употреблению.

Употреблять имбирный напиток нужно перед едой и вместо перекусов, максимальный эффект будет достигнут при употреблении двух литров напитка за сутки.

При употреблении перед приемом пищи напиток снижает чувство голода и не позволяет съесть слишком много.

Эффективность заметна уже через неделю.

Чай из имбиря

Подойдет для тех, кого смущает специфический вкус чеснока. Сушеный или свежий корень имбиря нужно почистить, нарезать ломтиками и залить двумя литрами воды комнатной температуры. На настаивание напитка уйдет не менее пять часов, корень имбиря должен отдать все свои полезные свойства. Можно настаивать напиток с вечера до утра, утром напиток нужно процедить, к нему можно добавить немного лимонного сока для вкуса или меда для подслащивания. Многим приходится по вкусу добавлять кардамон или мяту.

При употреблении чая из имбиря создается ощущение, что он согревает изнутри, его можно пить не только в холодном, но и теплом виде. Имбирный чай имеет противопоказания, он запрещен для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, а также для аллергиков.

Кефирный напиток с имбирем и корицей

Для приготовления потребуется сушеный имбирь, измельченный до порошка, а также корица в виде порошка. На стакан нежирного кефира добавляют по половинке чайной ложки имбиря и корицы, напиток утоляет голод и ускоряет обмен веществ.

Кофе с имбирем

Порошок имбиря можно добавлять в кофе, как это часто делают с корицей, технология приготовления от этого не меняется. В турку или кофеварку к молотому кофе добавляется пару щепоток имбиря на кружку. Кофе с имбирем будет эффективен как при употреблении в чистом виде, так и с молоком, его вкусно пить не только горячим, но и холодным.

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