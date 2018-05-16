Фаршированные перцы

Новый взгляд на знакомое блюдо. Перцы с мясной начинкой в томатно-базиликовом соусе.

Ингредиенты

Фарш из говядины 500 г лук 2 шт морковь 1 шт сельдерей 1 стебель

чеснок 2 зубчика

отруби 2 ст. л.

сушеный укроп 1 ч. л.

соль по вкусу

черный перец по вкусу

болгарский перец 4 шт помидор 1 шт листья базилика 1 горсть

овощной бульон 250 мл Способ приготовления

С перцев срежьте верхушки, удалите семена.

Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Приготовьте соус. Для этого помидор нарежьте маленькими кубиками. Сложите в кастрюлю с толстым дном. Добавьте одну мелко нарезанную луковицу, измельченный базилик и 1 зубчик чеснока. Влейте бульон, посолите и поперчите. Доведите до кипения на среднем огне. Затем уменьшите огонь до слабого и готовьте около 10 минут.

В большой миске смешайте фарш, измельченную луковицу, натертую морковь, измельченный сельдерей и зубчик чеснока. Добавьте отруби и сушеный укроп. Посолите и поперчите. Хорошо перемешайте. Наполните этим фаршем перцы. Сложите их в маленькую форму для выпечки, залейте соусом. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке около 20-30 минут. Подавайте со сметаной.