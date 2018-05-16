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Фаршированные перцы
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Фаршированные перцы 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Новый взгляд на знакомое блюдо. Перцы с мясной начинкой в томатно-базиликовом соусе.
Ингредиенты
Фарш из говядины 500 г  лук 2 шт  морковь 1 шт  сельдерей 1 стебель
чеснок 2 зубчика
отруби 2 ст. л.
сушеный укроп 1 ч. л.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
болгарский перец 4 шт  помидор 1 шт  листья базилика 1 горсть
овощной бульон 250 мл  Способ приготовления
С перцев срежьте верхушки, удалите семена.
Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Приготовьте соус. Для этого помидор нарежьте маленькими кубиками. Сложите в кастрюлю с толстым дном. Добавьте одну мелко нарезанную луковицу, измельченный базилик и 1 зубчик чеснока. Влейте бульон, посолите и поперчите. Доведите до кипения на среднем огне. Затем уменьшите огонь до слабого и готовьте около 10 минут.
В большой миске смешайте фарш, измельченную луковицу, натертую морковь, измельченный сельдерей и зубчик чеснока. Добавьте отруби и сушеный укроп. Посолите и поперчите. Хорошо перемешайте. Наполните этим фаршем перцы. Сложите их в маленькую форму для выпечки, залейте соусом. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке около 20-30 минут. Подавайте со сметаной.
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