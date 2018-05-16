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Как быть красивой: 3 правила от «ангела» Victoria’s Secret
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Как быть красивой: 3 правила от «ангела» Victoria’s Secret 

BeautyHack.ru 20 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
На вечный вопрос отвечает британская модель Стелла Максвелл — делимся тремя советами, которые вам точно понравятся.
Совет №1: качество — это не количество
«Совершенствуйте ваш подход к макияжу и подчеркивайте свои особенности», — советует Стелла.
Совет №2: пить много воды
«Моя рутина — это попытка сбалансировать разум и тело. Пейте много воды ежедневно, это поможет сделать кожу идеальной. Еще очень помогают паровые бани».
Совет №3: соблюдайте минимализм
«Розовая вода, масло лаванды и органические чаи — три главных средства, которые помогают мне быть красивой», — делится модель.
А вы согласны с ее советами?
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