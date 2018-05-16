Как быть красивой: 3 правила от «ангела» Victoria’s Secret

На вечный вопрос отвечает британская модель Стелла Максвелл — делимся тремя советами, которые вам точно понравятся.

Совет №1: качество — это не количество

«Совершенствуйте ваш подход к макияжу и подчеркивайте свои особенности», — советует Стелла.

Совет №2: пить много воды

«Моя рутина — это попытка сбалансировать разум и тело. Пейте много воды ежедневно, это поможет сделать кожу идеальной. Еще очень помогают паровые бани».

Совет №3: соблюдайте минимализм

«Розовая вода, масло лаванды и органические чаи — три главных средства, которые помогают мне быть красивой», — делится модель.

А вы согласны с ее советами?