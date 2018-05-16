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Бутерброды из фокаччи с овощами
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Бутерброды из фокаччи с овощами 

Карельские вести 3 часа назад
Теплые сэндвичи с начинкой из овощей.
Ингредиенты
Фокачча 1 шт (400 г)
консервированный перец 200 г  каперсы 1 ст. л.
вяленые помидоры 6 шт  перец чили 1 шт  помидоры 2 шт  корнишоны 3-4 шт  свежая зелень по вкусу
лимон 0,5 шт  тертый пармезан по вкусу
Способ приготовления
Положите фокаччу в разогретую духовку и подогрейте.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Тем временем мелко нарежьте консервированный перец, вяленые помидоры, перец чили, помидоры и корнишоны. Зелень измельчите. Сложите в миску. Добавьте каперсы, измельченную зелень, немного оливкового масла, выжмите сок из половины лимона. При необходимости посолите и поперчите. Хорошо перемешайте.
Выньте фокаччу из духовки. Разрежьте ее на 4 части, затем каждую аккуратно разрежьте поперек острым ножом, но не до конца. Разверните каждый сэндвич наподобие книги. Выложите на них начинку, посыпьте тертым пармезаном и снова сложите.
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