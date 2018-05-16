Бутерброды из фокаччи с овощами

Теплые сэндвичи с начинкой из овощей.

Ингредиенты

Фокачча 1 шт (400 г)

консервированный перец 200 г каперсы 1 ст. л.

вяленые помидоры 6 шт перец чили 1 шт помидоры 2 шт корнишоны 3-4 шт свежая зелень по вкусу

лимон 0,5 шт тертый пармезан по вкусу

Способ приготовления

Положите фокаччу в разогретую духовку и подогрейте.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

Тем временем мелко нарежьте консервированный перец, вяленые помидоры, перец чили, помидоры и корнишоны. Зелень измельчите. Сложите в миску. Добавьте каперсы, измельченную зелень, немного оливкового масла, выжмите сок из половины лимона. При необходимости посолите и поперчите. Хорошо перемешайте.

Выньте фокаччу из духовки. Разрежьте ее на 4 части, затем каждую аккуратно разрежьте поперек острым ножом, но не до конца. Разверните каждый сэндвич наподобие книги. Выложите на них начинку, посыпьте тертым пармезаном и снова сложите.