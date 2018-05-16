Ещё
Ризотто с лососем
Далее:
Читайте также:
Ещё
Модель показала "стыдное место" на красной дорожке
Модель показала "стыдное место" на красной дорожке

Ризотто с лососем 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Ризотто с копченым лососем, маскарпоне и лимоном.
Ингредиенты
Лук 1 шт  оливковое масло 2 ст. л.
рис арборио 350 г  чеснок 1 зубчик
сухое белое вино 250 мл  овощной бульон 1 л  копченый лосось 170 г  маскарпоне 85 г  петрушка 4-5 стеблей
лимонная цедра 1 ч. л.
лимонный сок по вкусу
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Часть лосося мелко нарежьте, часть нарежьте крупными кусочками и оставьте для украшения.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
В большой кастрюле или сковороде разогрейте масло на среднем огне и добавьте мелко нарезанный лук. Тушите до прозрачности. Добавьте рис и измельченный чеснок, готовьте еще пару минут, постоянно помешивая. Влейте вино и 250 мл бульона. Доведите до кипения и уменьшите огонь. Готовьте, периодически помешивая, пока рис не впитает большую часть жидкости. Влейте еще 250 мл бульона и готовьте, пока он не впитается. Повторите с оставшимся бульоном, готовьте, пока рис не станет мягким.
Снимите ризотто с огня. Добавьте маскарпоне и перемешивайте, пока сыр полностью не расплавится. Затем добавьте измельченного лосося, мелко нарезанную петрушку и лимонную цедру, тщательно перемешайте. Добавьте соль, перец и лимонный сок по вкусу. Выложите на тарелки, украсив кусочками лосося.
Карельские вести: последние новости
Рагу из тыквы и перца Овощная муссака Тыквенные равиоли
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель показала «стыдное место» на красной дорожке60
43-летняя Рудковская готовится родить ребенка4
Британка, живущая с четырьмя мужчинами, вышла замуж11
Женские купальники заменили скотчем89
Этот тест пройдут только самые смекалистые2
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
09:08
Мифы о еде, в которые вы все еще верите
Еда
03:54
Звезды, которые вынуждены были бомжевать
Звёзды
12:25
Трагические судьбы вундеркиндов СССР
Дети
01:00
Голая Бузова прикрылась пальмовой ветвью
Звёзды
05:45
Британка, живущая с четырьмя мужчинами, вышла замуж
Любовь
00:08
Модель показала «стыдное место» на красной дорожке
Звёзды
05:47
Какие звезды шокируют видом без макияжа
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение