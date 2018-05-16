Ризотто с лососем

Ризотто с копченым лососем, маскарпоне и лимоном.

Ингредиенты

Лук 1 шт оливковое масло 2 ст. л.

рис арборио 350 г чеснок 1 зубчик

сухое белое вино 250 мл овощной бульон 1 л копченый лосось 170 г маскарпоне 85 г петрушка 4-5 стеблей

лимонная цедра 1 ч. л.

лимонный сок по вкусу

соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Часть лосося мелко нарежьте, часть нарежьте крупными кусочками и оставьте для украшения.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

В большой кастрюле или сковороде разогрейте масло на среднем огне и добавьте мелко нарезанный лук. Тушите до прозрачности. Добавьте рис и измельченный чеснок, готовьте еще пару минут, постоянно помешивая. Влейте вино и 250 мл бульона. Доведите до кипения и уменьшите огонь. Готовьте, периодически помешивая, пока рис не впитает большую часть жидкости. Влейте еще 250 мл бульона и готовьте, пока он не впитается. Повторите с оставшимся бульоном, готовьте, пока рис не станет мягким.

Снимите ризотто с огня. Добавьте маскарпоне и перемешивайте, пока сыр полностью не расплавится. Затем добавьте измельченного лосося, мелко нарезанную петрушку и лимонную цедру, тщательно перемешайте. Добавьте соль, перец и лимонный сок по вкусу. Выложите на тарелки, украсив кусочками лосося.