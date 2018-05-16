Как создали лучшую в мире булочку с корицей

«Шестифутовый, закрученный с корицей торт, сделанный для одного грустного толстяка», «бомба для желудка» — шутки о фирменном продукте компании «Синнабон» — булочке с корицей — достойны отдельного сборника. Впрочем, объект иронии скорее не сама сдоба, а зависимость, которую она вызывает у каждого, кто ее попробовал. Диетологи обвиняют знаменитую булочку в чрезмерной калорийности. Поклонники классик-ролла признаются, что поход в «Синнабон» вызывает у них беспокойство. Но их пугает не калорийность — они лишь боятся, что тот, кто стоит перед ними в очереди, купит последнюю свежеиспеченную булочку.

Создатели «Синнабона» не предполагали, что небольшой бизнес, призванный стать лишь дополнительным источником дохода для развитой ресторанной сети, получится гораздо успешнее головной компании. Их привлекла простая, незатратная концепция с одним основным продуктом — булочкой с корицей, которая стала объектом поклонения по всему миру.

Как создавалась знаменитая булочка с корицей

За три месяца до открытия первого кафе «Синнабон» в торговом центре Сиэтла владелец процветающей сети ресторанов Restaurants Unlimited Ричард Комен принес на тестовую кухню пруферы и миксер. Вместе со своим сыном Грегом и местным кулинаром Джерилин Брюссо они должны были создать лучшую в мире булочку с корицей. Ричард заказал 20-сантиметровую табличку, на которой было написано всего одно слово: «Неотразимо». Это не поддающееся описанию, но узнаваемое ощущение стало обязательным условием реализации его мечты об идеальной булочке. Было у Ричарда и несколько других требований: например, глазурь из сливочного сыра с лимоном. Кроме того, булочка должна была быть свежеиспеченной, хотя короткое пребывание на горячей тарелке было допустимо. Приготовление знаменитых роллов из теста занимало у Джерилин около получаса. Новую булочку нужно было испечь за 14 минут в конвекционной печи — это максимальное время, которое в среднем посетитель готов простоять в очереди. Первым делом Джерилин разрабатывала тесто: оно должно было быть мягким, но способным держать форму. Когда булочки появлялись из духовки, Ричард спускался из своего кабинета на третьем этаже и задумчиво жевал их под выжидательными взглядами окружающих. «Я хорошо научилась терпеть неудачу, — скажет потом Джерилин. — Партия за партией. Отказ за отказом». За одно утро на тестовой кухне Джерилин могла испечь четыре порции булочек. Она раскатывала тесто, давила на него размягченное масло, чтобы образовать толстый слой. Затем появилась смесь из коричневого сахара и корицы, не рассеянная легкой пудрой, а нанесенная густым красноватым слоем, напоминающим соус для пиццы.

Большой прорыв был сделан благодаря поставщику специй, который отметил, что корица — это не просто корица. Как вино или кофе, она дает разные ароматы в зависимости от региона, в котором произрастает. Рич остановился на корице, собранной в горах индонезийской Суматры. Особая технология позволила сохранить ценные эфирные масла и усилить сладкий аромат и вкус специи. В духовке щедро нанесенный слой масла, корицы и коричневого сахара сливался в липко-сладкий сироп. Это стало одной из самых привлекательных частей булочки с корицей, но смесь продолжала выскальзывать из спиралей теста на противень. Вскоре Джерилин устранила и этот недостаток. Менее чем за две недели до открытия Ричард считал, что булочки немного суховаты. Джерилин предстояла последняя корректировка. Чтобы найти идеальную температуру выпекания, она пошла на эксперимент и вытащила булочки из духовки немного раньше положенного времени. В итоге рулет получился достаточно прожаренным по краям, но оставался немного рыхлым и очень нежным в центре. Наконец, булочка с корицей, достойная символа тестовой кухни Ричарда Комена, была готова!

Мировая известность бренда

В декабре 1985 года Грег Комен и его команда открыли первый отдел «Синнабон» в торговом центре рядом с Международным аэропортом Сиэтл-Такома. Не было громких рекламных акций с объявлениями о новом заведении: ребята просто открыли кассу и начали печь. Аромат масла и корицы вместе с несколькими порциями бесплатных образцов сделали все остальное. Компания планировала открыть три точки и постепенно расширяться, но предприятие обрело невероятную популярность. Через пять лет «Синнабон», который начинался как побочный бизнес для ресторанов Unlimited, вырос в мощное доходное дело. А к 1992 году он уже намного опередил материнскую компанию по темпам роста. В июне 1997 года «Синнабон» впервые начал расширять концепцию, добавляя в меню новые изделия: капкейки, «Микс-ролл классический» — кусочки фирменного ролла, покрытые мягкой ванильной глазурью, и палочки из слоеного теста, посыпанные сахаром и корицей Макара. Второе десятилетие своего существования «Синнабон» начал в новом качестве: он стал лидером среди кондитерских предприятий на американском рынке. Сегодня компания объединяет более 1300 пекарен в 52 странах мира и продолжает наращивать популярность. Найти «Синнабон» в твоем городе→

Рецепт успеха

В интернете можно найти множество рецептов знаменитых синнабонов, но все они далеки от оригинала. Способ приготовления настоящей булочки с корицей до сих пор не раскрывается, а значит попробовать ее по-прежнему можно только в фирменном кафе. Известно лишь несколько особенностей кулинарной традиции «Синнабона»:

Булочки готовят с добавлением самой ароматной корицы сорта Макара. Ее выращивают в горах Индонезии специально для компании, а затем готовят с помощью особого помола;

Сливочный сыр в глазури, который когда-то по достоинству оценил Ричард Комен, по-прежнему делает выпечку «Синнабона» неотразимой;

Карамельный вкус и сладкий аромат выпечке придает тростниковый сахар с островов Карибского бассейна;

Свежие булочки пекут на глазах у посетителей;

Приготовление проходит по классическим выверенным стандартам: даже количество витков в булочке строго ограничено — не более шести с половиной.

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Работа по франшизе

Уже через год после открытия «Синнабон» продал первую франшизу. Благодаря простой концепции и сумасшедшему успеху булочек с корицей, сеть расширялась огромными скачками. Экспансия «Синнабона» в Россию началась в 2010 году с Москвы. Сейчас у нас в стране насчитывается более сотни точек продаж, и компания продолжает искать партнеров. Уникальная рецептура, узнаваемый стиль и расположение в людных местах с высокой проходимостью делают «Синнабон» успешным бизнесом с быстрой окупаемостью. Предприниматель может выбрать один из нескольких видов пекарен: мини-формат, отдельно стоящее кафе или кафе-киоск. Вместе с франшизой бизнесмен получает все необходимые инструкции, методические рекомендации, рекламные и маркетинговые материалы и поддержку в социальных сетях. Специалисты обучат всех — от руководителей до линейного персонала — и помогут создать максимально эффективное доходное предприятие.

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