Как перестать есть сладкое?

Любовь к сладкому не всегда ограничивается умеренным употреблением любимых продуктов, она легко переходит в настоящую зависимость. Психологи приравнивают интенсивность зависимости от сладкого к наркотической, она имеет такие же проявления: повышение раздражительности без употребления сладкого, изобретательность, направленная на достижение желаемого, и настоящая эйфория после его получения.

Зависимость от сладкого появляется по разным причинам, часто главным фактором выступают стрессовые состояния, люди стремятся компенсировать отсутствие душевного равновесия сладким.

Нередко зависимость формируется на уровне физиологии, к примеру, недостаток магний или хрома, витаминов группы В и цинка вызывает неконтролируемую тягу к сладкому. Такой же эффект дает дисбаланс гормонального фона, сбои в работе щитовидной железы и в выработке инсулина провоцируют желание съесть что-то сладкое.

В большинстве случаев избавиться от сахарной зависимости самостоятельно. Эти рекомендации составлены врачами-психологами:

Найдите замещение. Сладкое вызывает повышенную выработку гормона серотонина, от этого человек чувствует себя счастливым. Но выработке серотонина способствуют и другие занятия — прогулки на улице, просмотр интересного фильма, спортивные тренировки, общение с друзьями, увлекательные хобби;

Высыпайтесь. Когда человек спит каждую ночь по 8-9 часов, он чувствует себя более счастливым. У счастливого человека меньше поводов есть сладости;

Обогатите рацион. Сделайте так, чтобы через питание ваш организм получал все необходимые ему элементы и не стремился компенсировать их сладким. В рационе должны присутствовать мясо и рыба, морепродукты, яйца, творог и другие молочные продукты, злаки, орехи, фрукты и овощи;

Завтракайте. Желание съесть сладость появляется на почве голода, завтрак помогает не чувствовать голода до самого обеда, контролировать аппетит до самого вечера;

Не голодайте. Длительные промежутки между приемами пищи вызывают падение уровня глюкозы в крови, организм стремится повысить ее уровень и дает сигнал в виде тяги к сладкому;

Подберите полезную замену. Полностью отказаться от всех привычек, связанных со сладким, за короткий срок не получится, поэтому в качестве сладостей к чаю можно использовать сухофрукты, а подслащать блюда ягодами и фруктами;

Уберите сладкое из зоны видимости. Зачастую человек не хочет сладость, пока не увидит ее. Покупайте сладости, а если купили, то сделайте так, чтобы вы их не видели;

Соберитесь с силами. Для избавления от пристрастия к сладкому потребуется железная сила воли. Заранее настройтесь на то, что вам предстоит огромное испытание, но вы обязательно справитесь.

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