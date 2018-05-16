Рагу из тыквы и перца

Отличное блюдо к обеду!

Ингредиенты

Чеснок 1 зубчик

сладкий перец 4 шт.

тыква 800г

лук репчатый 2 шт.

топленое масло 3 ст.л.

Способ приготовления

Чеснок измельчить, болгарский перец нарезать полосками, тыкву нарезать кубиками по 3 см.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

Лук порезать кольцами и обжарить лишь до прозрачности в топленом масле, добавить овощи и еще потушить не более 3 минут.

Запекать в глубоком противне в слабо нагретой духовке около 20 минут.

Готовим фаршированную тыкву с изюмом, рисом и маком