Рагу из тыквы и перца 

Отличное блюдо к обеду!
Ингредиенты
Чеснок 1 зубчик
сладкий перец 4 шт.
тыква 800г
лук репчатый 2 шт.
топленое масло 3 ст.л.
Способ приготовления
Чеснок измельчить, болгарский перец нарезать полосками, тыкву нарезать кубиками по 3 см.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
Лук порезать кольцами и обжарить лишь до прозрачности в топленом масле, добавить овощи и еще потушить не более 3 минут.
Запекать в глубоком противне в слабо нагретой духовке около 20 минут.
Готовим фаршированную тыкву с изюмом, рисом и маком