Как организовать хранение рецептов: 5 лучших способов

Любовь к готовке предполагает наличие целого ряда дополнительных умений, в частности склонность к грамотной организации пространства вокруг себя. Ведь без соответствующего навыка вы рискуете в один прекрасный момент очнуться под руинами посуды и банок с пряностями.

Особое внимание в этой связи стоит уделить вопросу удобного хранения коллекции кулинарных рецептов. Мы выделили пять основных способов, среди которых вы наверняка обнаружите самый удобный лично для себя.

Статьи по теме Хранение на кухне: советы, приёмы, идеи для вдохновения Эфирные масла для уборки: 7 действенных рецептов

1. Классика

Итак, вы предпочитаете делать это по старинке. Так сказать, по завету предков. Заклеивать страницы вырезками из газет и журналов, попутно подчёркивая и обводя важные моменты, конечно, занимательно, но мы предлагаем возвести этот процесс в ранг творческого акта. Купите красивый альбом с плотными страницами на кольцах, подберите декоративные элементы в виде наклеек, мини-гербария и тематических картинок, обзаведитесь тонкими острыми ножницами — и вперёд, к постижению глубин предкулинарного самовыражения. Если, конечно, у вас есть на это время.

2. Картотека

Вы очень организованная натура, у которой всё всегда по полочкам и обязательно в алфавитном порядке? Тогда срочно отправляйтесь в канцелярский магазин и затоваривайтесь картонными папками, ярлыками и подходящим по размеру ящиком. Клеим ярлыки на папки, рисуем буквенные символы и начинаем распределять рецепты в соответствии с первой буквой раздела.

3. На один раз Вы не любите банальностей и потому никогда не повторяетесь. И правда, зачем изо дня в день готовить одно и то же, когда рецептов по всему миру — тысячи миллионов, а жизнь одна и не такая уж длинная. У нас есть решение и для вас. Штанга, рулон крафта, маркер и резиновая лента с саморезами. Сложите этот пазл и получите гениальный и более чем впечатляющий способ написания формулы нового блюда. Для кулинаров с плохим зрением опять же недурной вариант.

4. Предусмотрительность

Зачем каждый раз смешивать один и тот же набор ингредиентов в одной и той же пропорции, если можно потратить один раз три часа и наштамповать банок с сухими смесями для оладий, кексов, пирогов и печений. На такие банки можно смело приклеивать рецепты и последовательность дальнейших манипуляций.

5. Электронный век Вам жалко загубленные жизни миллиардов деревьев, из бессловесных «тел» которых производят бумагу? Тогда вы уже наверняка наладили бесперебойную работу кулинарного софта для своего планшета. Пора обзавестись удобным держателем. Правда, большинство из них деревянные… Но вы наверняка сможете найти альтернативу.

Читайте также:

Как уместить в квартире всё, что нужно: 45 советов и 5 реальных примеров

30 нестандартных идей хранения вещей на даче

Как разместить всё самое необходимое в маленькой ванной: идеи и советы дизайнеров