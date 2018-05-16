Овощная муссака

Видоизмененный рецепт греческого блюда, в котором мясной фарш заменен нутом и фасолью.

Ингредиенты

Баклажан (крупный) 1 шт оливковое масло 1 ст. л.

лук 1 шт чеснок 2 зубчика

нут (вареный) 400 г фасоль (вареная) 300 г черный перец 0,5 ч. л.

орегано 1 ст. л.

сушеная петрушка 2 ст. л.

кумин 1 ст. л.

помидоры в собственном соку 1 банка

вода 250 мл шпинат 200 г йогурт 300 мл творог 200 г кефир 120 мл яйца 3 шт чоль по вкусу

сыр чеддер 100 г Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняГреческая

Баклажан нарежьте тонкими пластинками, присыпьте солью и поместите под груз на 30 минут.

Нут и фасоль превратите в пюре с помощью блендера.

Разогрейте масло в сковороде. Добавьте нарезанный тонкими полукольцами лук и измельченный чеснок. Готовьте около 5 минут. Затем добавьте бобовое пюре, нарезанные кубиками помидоры, специи и воду. Доведите до кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой и готовьте около 10-15 минут, периодически помешивая. Добавьте шпинат, готовьте пару минут. Снимите с огня.

В форму для запекания выложите слой баклажанов. Затем — слой бобово-овощной смеси. Повторяйте, пока не закончатся ингредиенты.

Взбейте вместе йогурт, творог, кефир, яйца, соль и перец. Выложите верхним слоем. Посыпьте натертым чеддером. Выпекайте около 45 минут до золотистого цвета. Подавайте сразу.