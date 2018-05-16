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Овощная муссака
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Овощная муссака 

Карельские вести 1 час назад
Видоизмененный рецепт греческого блюда, в котором мясной фарш заменен нутом и фасолью.
Ингредиенты
Баклажан (крупный) 1 шт  оливковое масло 1 ст. л.
лук 1 шт  чеснок 2 зубчика
нут (вареный) 400 г  фасоль (вареная) 300 г  черный перец 0,5 ч. л.
орегано 1 ст. л.
сушеная петрушка 2 ст. л.
кумин 1 ст. л.
помидоры в собственном соку 1 банка
вода 250 мл  шпинат 200 г  йогурт 300 мл  творог 200 г  кефир 120 мл  яйца 3 шт  чоль по вкусу
сыр чеддер 100 г  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняГреческая
Баклажан нарежьте тонкими пластинками, присыпьте солью и поместите под груз на 30 минут.
Нут и фасоль превратите в пюре с помощью блендера.
Разогрейте масло в сковороде. Добавьте нарезанный тонкими полукольцами лук и измельченный чеснок. Готовьте около 5 минут. Затем добавьте бобовое пюре, нарезанные кубиками помидоры, специи и воду. Доведите до кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой и готовьте около 10-15 минут, периодически помешивая. Добавьте шпинат, готовьте пару минут. Снимите с огня.
В форму для запекания выложите слой баклажанов. Затем — слой бобово-овощной смеси. Повторяйте, пока не закончатся ингредиенты.
Взбейте вместе йогурт, творог, кефир, яйца, соль и перец. Выложите верхним слоем. Посыпьте натертым чеддером. Выпекайте около 45 минут до золотистого цвета. Подавайте сразу.
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