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Тыквенные равиоли
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Тыквенные равиоли 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Ароматные равиоли из домашнего теста с начинкой из тыквы и рикотты.
Ингредиенты
Мука 600 г  яйца 8 шт  вода 4 ст. л.
соль 2 ч. л.
тыквенное пюре 850 мл  рикотта 400 г  тертый пармезан 100 г  мускатный орех 2 ч. л.
молотая гвоздика 1 щепотка
соль по вкусу
черный перец по вкусу
хлебные крошки 150 г  сливочное масло 110 г  белое вино 80 мл  листья шалфея 10 шт  сливки 500 мл  Способ приготовления
Для начала приготовьте тесто. Для этого просейте муку, сделайте в центре углубление, вбейте в него 6 яиц, влейте воду и добавьте соль. Замесите плотное тесто. Тонко раскатайте его и вырежьте заготовки для равиоли любой формы, которая вам нравится.
Время готовки45 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская
Для начинки смешайте тыквенное пюре, рикотту, тертый пармезан, специи, хлебные крошки и 2 яйца в однородную густую массу. Начините равиоли полученной смесью и тщательно защипайте края. Отварите равиоли в подсоленной воде в течение примерно 5 минут.
Тем временем приготовьте соус. Сливочное масло растопите в сковороде или маленькой кастрюльке. Добавьте 1 столовую ложку муки, тщательно перемешайте. Затем влейте вино, добавьте измельченные листья шалфея. В конце влейте сливки и готовьте соус до нужной вам густоты.
Подавайте равиоли горячими, полив их соусом.
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