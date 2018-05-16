Тыквенные равиоли

Ароматные равиоли из домашнего теста с начинкой из тыквы и рикотты.

Ингредиенты

Мука 600 г яйца 8 шт вода 4 ст. л.

соль 2 ч. л.

тыквенное пюре 850 мл рикотта 400 г тертый пармезан 100 г мускатный орех 2 ч. л.

молотая гвоздика 1 щепотка

соль по вкусу

черный перец по вкусу

хлебные крошки 150 г сливочное масло 110 г белое вино 80 мл листья шалфея 10 шт сливки 500 мл Способ приготовления

Для начала приготовьте тесто. Для этого просейте муку, сделайте в центре углубление, вбейте в него 6 яиц, влейте воду и добавьте соль. Замесите плотное тесто. Тонко раскатайте его и вырежьте заготовки для равиоли любой формы, которая вам нравится.

Время готовки45 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская

Для начинки смешайте тыквенное пюре, рикотту, тертый пармезан, специи, хлебные крошки и 2 яйца в однородную густую массу. Начините равиоли полученной смесью и тщательно защипайте края. Отварите равиоли в подсоленной воде в течение примерно 5 минут.

Тем временем приготовьте соус. Сливочное масло растопите в сковороде или маленькой кастрюльке. Добавьте 1 столовую ложку муки, тщательно перемешайте. Затем влейте вино, добавьте измельченные листья шалфея. В конце влейте сливки и готовьте соус до нужной вам густоты.

Подавайте равиоли горячими, полив их соусом.