Крамбл: основное блюдо или десерт

Крошить и это главное! Колонисты подавали крамбл, как основное блюдо, и лишь спустя десятилетия он превратился в десерт. Это логично — крамбл, собственно, не пирог, а скорее теплый салат, на 2/3 он состоит из сезонных овощей и фруктов. От овощной запеканки он отличает отсутствие яиц. «Как бы тесто» находится лишь сверху, тонким неровным слоем, выполняя роль присыпки. Эта крошка из смеси муки, сахара, масла и специй готовится очень быстро. Собственно, само слово «крамбл» (crumble) в переводе с английского означает «крошить». Крамбл по-прежнему благоприятная возможность приготовить быстрое, полезное и низкокалорийное блюдо из всего, что есть под рукой. Для рецепта овощного крамбла подойдут практические любые овощи. Лучше, чтобы они были в меру сочными, с не очень плотной мякотью. Такие овощи, как картофель, будут готовиться дольше, чем остальные продукты, и для запекания понадобится больше жидкости и времени. Тогда как кабачки, баклажаны, тыква, помидоры, перцы запекаются очень быстро. Вариантов много Вариаций крамблов существует бесчисленное множество: можно экспериментировать как с начинкой, так и составом крошки. Например, к муке добавить овсяных хлопьев — корочка будет более хрустящей. А если использовать гречневую муку, блюдо станет еще интереснее и обретет «деревенский» аромат. Рецепт крамбла настолько пришелся хозяйкам по душе, что быстро распространился по всему миру. Практически у каждой европейской державы теперь есть свои собственные варианты приготовления этого блюда. Французский рецепт крамбла удивит сочетанием тыквы и каштанов: начинку поливают сливками, а затем присыпают крошкой из овсяных хлопьев и пармезана. В конце августа — начале сентября в России созревают плоды облепихи, и появляется возможность приготовить еще один вариант крамбла — с яблоками и облепихой под овсяными хлопьями. В Греции популярна овощная основа из баклажанов, помидоров и лука, куда затем добавляются фарш, сметана, пряности и сыр. В некоторых рецептах баклажаны заменяются на кабачки, добавляются болгарский перец и стручковый горох, ломтики ветчины и куриное филе. Словом, в разных источниках рецепт крамбла может изменяться до неузнаваемости. Естественно, соотношение между песочной крошкой и начинкой можно подбирать по своему вкусу. А вот вам и рецепт классического крамбла: Вам понадобится: Для начинки 1 баклажан, 1 кабачок 3 ст л оливкового масла 4 помидора 100 г сыра 1 ч л орегано, черный молотый перец Для посыпки: 50 г муки, 50 г панировочных сухарей, 50 г сливочного масла, нарезанного на кусочки, 1 ч. Л. орегано, соль, перец — повкусу Приготовление: Баклажаны и кабачки порезать на ломтики толщиной около 2 см. Тоньше резать не нужно, иначе при запекании они потеряют форму Немного обжарить ломтики, используя 2 ст. л. оливкового масла. выложить овощи в форму. добавить порезанные помидоры. Для теста смешать муку, панировочные сухари и кусочки масла, руками сформировать крошку. В форму выложить овощи. Посыпать крошкой. Запекать в предварительно разогретой до 180-200 градусов в духовке в течение 30 минут. Для тех, кто любит посытнее следующий рецепт: Крамбл с ветчиной Вам понадобится: 2 помидора, 1 средний кабачок, 150 г моцареллы, 4 ломтика ветчины, зубчик чеснока. Для посыпки 100 г муки, 50 сливочного масла (охлажденного) немного тимьяна Приготовление: Кабачок нарезать крупными кубиками и обжарить на растительном масле. Добавить соль, перец, мелко нарезанный зубчик чеснока. Готовить минут 8-10, до золотистого цвета. Тем временем моцареллу нарезать крупным кубиками, помидоры — кружочками. На дно формочек для выпекания выложить ветчину, сверху — обжаренные кабачки, затем сыр и помидоры. В муку выложить крупно порубленное холодное масло, добавить тимьян. Рубить масло с мукой ножом, а затем разминать вилкой до состояния крошки. Делать все нужно быстро, пока масло холодное и держит форму. Выложить тесто на овощ, выпекать в разогретой до 180 градусов духовке минут 20-25, пока крамбл не подрумянится. Лайфхак: Вместо обычной можно сделать сырную крошку. Для нее нужно 40 г сливочного масла, 50 г твердого сыра, 2 столовых ложки муки, черный и красный перец, кориандр. Готовить точно так же. Овощи, кстати, можно брать свои любимые или самые полезные. Например, добавить сельдерей, он незаменим для похудения и нормализует давление. Спаржа содержит много витаминов и клетчатки. Можно положить в крамбл обычную белокочанную капусту — она повышает иммунитет, очищает кишечник, уменьшает количество «вредного» холестерина. А на десертклассический английский крамбл — вишневый. Крамбл вишневый Вам понадобится: Для начинки: 900 г замороженной вишни 75 г сахара 2 см мелко нарезанного свежего корня имбиря сок половины лимона 2 столовых ложки кукурузного крахмала Для крамбла: 90 г муки 100 г коричневого сахара 1,5 чайной ложки молотого имбиря 1 чайная ложка молотой корицы, щепотка соли 0,25 чайной ложки молотой гвоздики 1 столовая ложка патоки 5 столовых ложек мягкого несоленого масла ванильное мороженое для подачи Приготовление: Разогрейте духовку до 190 ˚С. Положите вишни, сахар, свежий имбирь, лимонный сок и крахмал в среднюю миску. Разделите массу по формам. Положите их на противень. Для приготовления крамбла смешайте вместе муку, коричневый сахар, молотый имбирь, корицу, гвоздику и соль. Добавьте патоку, а затем и сливочное масло. Руками перетирайте массу до тех пор, пока сухие ингредиенты не соединятся с маслом и не превратятся в хлопья. Заполните формы (из расчета 8 форм) крамблом. Выпекайте до тех пор, пока хлопья не станут хрустящими и поджаристыми, а вишневая начинка не начнет пузыриться, — около 30 минут. Извлеките формочки из плиты и оставьте вишневый крамбл охлаждаться. Подавайте теплым с шариком мороженого. Как вы поняли, можно создать свой уникальный рецепт сочного овощного или ягодно — фруктового крамбла с хрустящей корочкой. Дайте волю своей фантазии, и салат-пирог или необычный десерт непременно покорит вас и ваших домочадцев своим превосходным вкусом! Фото: shutterstock.com