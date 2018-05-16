С горбушей, говядиной и сыром. Три нетрадиционных рецепта окрошки

Окрошка — блюдо довольно спорное. Но южане его любят, и с началом летнего сезона начинают активно готовить. Считается, нет лучшего легкого обеда или ужина в жару. И практически в каждой семье есть свой особенный рецепт. Причем отличаются они не только ингредиентами, но и напитком, которым её заправляют. Кроме несладкого кваса, окрошку делают на минералке, сыворотке, мясном бульоне, кефире, айране, тане, простокваше, пиве, рассоле и даже на обычной воде. Единого мнения нет, всё зависит от вкусовых предпочтений. Есть только одно главное правило: окрошка непременно должна быть охлаждённой. Жители Кубани развенчивают миф о том, что окрошка — это «оливье с кефиром» и делятся с «АиФ-Юг» рецептами освежающего супа на любой вкус.

Окрошка с говядиной

Лидия Самсонова из хутора Соленый уверена: лучший вкус у окрошки не с магазинной варёнкой, а с натуральным мясом. И из всех его видов женщина советует использовать «кусочек свежей добротной говядинки».

Еще один секретный ингредиент — квас домашнего приготовления. Главное его преимущество — приготовлен он будет на свой вкус. Кроме того, в нём точно не окажется вредной химии. А самых разных заквасок сейчас в магазинах хоть отбавляй.

Как правильно выбрать говядину

Свежее мясо покупать лучше, чем замороженное. Такая говядина красного насыщенного цвета, без вкраплений. Коричневатый оттенок имеет мясо старого животного. Жир должен быть нежно-белый и плотный. У молодой говядины жир даже немного крошится. Допускается небольшое заветривание поверхности. Главное, чтобы на куске мяса не было никаких пятен или корок. На ощупь свежая говядина упругая и сухая. Края среза могут быть немного влажные. Чтобы проверить, надо приложить руку к куску — ладонь должна остаться сухой. Не стоит покупать мясо, которое лежит в лужах с кровью. Если при нажатии пальцем образовавшаяся ямка в мясе тут же разгладилась: перед вами свежее мясо.

Что понадобится:

4 варёных яичных желтка;3 столовых ложки горчицы;400 г отварной говядины;5 редисок;3 свежих огурца;4 варёные картофелины;1 пучок зелёного лука и укропа;сметана по вкусу;квас — по вкусу.

Как приготовить, с чем подавать

Для заправки смешайте желтки и горчицу до однородной массы. Нарежьте мясо, редис и огурцы соломкой, а очищенную картошку — кубиками. Измельчите лук и укроп. Смешайте все ингредиенты. Добавьте соль, горчичную заправку, сметану и квас и ещё раз перемешайте. Подавать лучше с черным чесночным хлебом.

Окрошка с копчёной рыбой

Владислав Петряков из Новороссийска считает наиболее подходящим главным ингредиентом для окрошки копченую горбушу. Он уверен, что из рыбы, в принципе, можно приготовить любое блюдо — важно просто правильно подобрать пропорции и заменить некоторые ингредиенты.

Если не бояться экспериментов, можно открыть для себя много нового. Вкус и правда получается оригинальный и запоминающийся.

Как правильно выбрать копченую горбушу

Ненастоящая копченая рыба имеет очень яркую окраску, в разрезе можно увидеть желтые прожилки (особенно много желтого цвета под кожурой). По консистенции она мягкая, влажная, легко отделяется от костей. Если вы увидели на кожуре вдавливание с рисунком клеток, то это признак качества и натуральности. Также настоящая копченая рыба имеет специфический запах древесного дыма. Обратите внимание и на срок хранения рыбы — он указан на упаковке или в качественном удостоверении. Раскрытая рыба горячего копчения может пролежать в холодильнике до 5 дней. Рыба холодного копчения хранится до двух недель.

Что понадобится:

1 пучок зелёного лука, кинзы и петрушки;6 редисок;2 свежих огурца;4 варёных яйца;5 варёных картофелин;200 г копчёной горбуши;половина лимона;сметана по вкусу;квас по вкусу.

Как приготовить, с чем подавать

Мелко нарежьте зелень, подсолите и слегка разомните толкушкой, чтобы появился сок. Добавьте к зелени нарезанные кубиками редис, огурцы, яйца, картофель и кусочки рыбы. Затем добавьте лимонный сок, по вкусу черный и красный перец, соль и щепотку сахара, сметану и квас и перемешайте. Подавать лучше с кунжутным белым хлебом.

Окрошка с адыгейским сыром и помидорами

Артур Рахметов из поселка Яблоновского предлагает попробовать вместо колбасы использовать адыгейский сыр, а вместо свежих огурцов — помидоры. Получится эдакий южный продукт.

На Кубани очень любят добавлять в блюда томаты, а в Адыгее часто используют национальный сыр. Вкус отличается от традиционного, но это не делает окрошку менее вкусной.

Как правильно выбрать адыгейский сыр Качественный адыгейский сыр имеет молочный запах, без посторонних включений. Изготавливается продукт не только в Адыгее, но и в других российских регионах. Поэтому место изготовления особого значения не имеет. В большинстве случаев покупателю предложат промышленный несычужный сыр (домашний продукт может быть сычужным). По ГОСТу для изготовления адыгейского сыра используется коровье молоко, иногда в смеси с козьим, овечьим. Помимо молока и соли в составе продукта больше ничего не должно быть. Средняя жирность сыра — 40%, она зависит от жирности молока.

Что понадобится:

3 варёные картофелины;5 редисок;200 г адыгейского сыра;пучок петрушки и укропа;соль по вкусу;молотый чёрный перец по вкусу;четверть лимона;7 помидоров черри;кефир по вкусу.

Как приготовить, с чем подавать

Нарежьте мелкими кубиками картошку, огурцы, редис, помидоры черри и сыр. Добавьте рубленую зелень, молотый черный перец, соль, любые другие специи на ваш вкус, лимонный сок и кефир. Хорошо перемешайте. Подавать лучше со слоеным адыгейским хлебом.