Цинк — обеспечивает здоровье простаты, избавляет от акне, укрепляет иммунитет

Цинк является минералом, который имеет ту же функцию, что и витамин С в лечении гриппа и простудных заболеваний. Он является одним из важнейших минералов в человеческом организме, играет существенную роль в поддержании иммунитета и сопротивлении клеток различным инфекциям. Является одним из компонентов более 300 ферментов, которые важны для поддержания биохимических процессов в организме, в том числе ферментов, ответственных за синтез ДНК и РНК.

Роль цинка в организме:

— Поддержание иммунитета; — Производство белков и ДНК; — Непосредственное воздействие на рост и развитие детей, и очень важен для развития плода в период беременности; — Заживление ран; — Прямое влияние на полноценное обоняние и вкус; — У мужчин цинк важен для здоровья простаты и плодородия (самая большая концентрация цинка у мужчин расположена в половых органах); — Для женщин высокое содержание в организме цинка может облегчить предменструальный симптомы; — Укрепляет кости, мышцы и ногти; — Поддерживает зрение (сетчатка содержит много цинка); — Помогает избавиться от акне, эффективен для кожи в борьбе с высыпаниями и воспалениями.

Недостаток цинка

Отсутствие либо недостаток этого минерала является наиболее распространенной проблемой в развивающихся странах и является ответственным за смерти многих детей из-за снижения иммунитета, что приводит к инфекциям. В развитых странах этот недостаток наблюдается очень редко. Отсутствие цинка не обязательно связано с низким уровнем жизни — и в развитых странах люди часто страдают от дефицита цинка из-за нерегулярных пищевых потреблений цинка и других нездоровых привычек образа жизни, таких как потребление алкоголя. Другие симптомы дефицита цинка, которые происходят: ослабленный иммунитет, медленный рост и половое развитие у детей, снижение аппетита, психические проблемы, алопеция (частичная или полная потеря волос), снижение сперматогенеза (образования сперматозоидов), импотенция, медленное заживление ран, нарушения обмена веществ, понижение уровня витамин А и возникновение куриной слепоты, нарушения в восприятии запаха и вкуса и многое другое. Продуктами, в которых цинк присутствует, являются: говядина, мясо индейки, пивные дрожжи, морепродукты, семена тыквы, сыр, горох, бобы, молоко / молочные продукты, яйца и многое другое. Обычно не нужны добавки цинка, потому что он поступает с пищей. Тем не менее, для вегетарианцев нередко встречаются недостатки этого минерала, поскольку они не потребляют мясо. Для них рекомендуется есть достаточное количество орехов и семян тыквы, чтобы они смогли восстановить в организме запасы цинка. Суточная рекомендуемая доза цинка составила 12-15 мг. Беременные должны принимать 25-30 мг, и 15 мг — необходимо для спортсменов. Ранее эксперты рассказали, как кишечник влияет на здоровье человека.