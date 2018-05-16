Ещё
Драники из тыквы и картофеля
Далее:
Читайте также:
Ещё
Модель показала "стыдное место" на красной дорожке
Модель показала "стыдное место" на красной дорожке

Драники из тыквы и картофеля 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Необычный рецепт драников с пикантным соусом.
Ингредиенты
Картофель 500 г  тыква 500 г  соль по вкусу
черный перец по вкусу
растительное масло для жарки
йогурт 250 мл  свежий укроп по вкусу
лимонный сок 1 ст. л.
чеснок 1 зубчик
Способ приготовления
Картофель и тыкву очистите и натрите на мелкой терке. Сложите в большую миску, посыпьте солью и оставьте на 5 минут, чтобы овощи пустили сок. Затем переложите их в сито и хорошо отожмите.
Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняБелорусская
Разогрейте 2-3 столовые ложки масла в сковороде. Ложкой выкладывайте овощную массу на сковороду и обжаривайте драники по 4-5 минут с каждой стороны. Посолите и поперчите.
Для соуса смешайте йогурт, измельченный укроп и чеснок и лимонный сок. Подавайте драники горячими вместе с соусом.
Карельские вести: последние новости
Тыквенные равиоли Овощная муссака Рагу из тыквы и перца
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель показала «стыдное место» на красной дорожке57
43-летняя Рудковская готовится родить ребенка3
Британка, живущая с четырьмя мужчинами, вышла замуж11
Женские купальники заменили скотчем89
Этот тест пройдут только самые смекалистые2
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
09:08
Мифы о еде, в которые вы все еще верите
Еда
03:54
Звезды, которые вынуждены были бомжевать
Звёзды
12:25
Трагические судьбы вундеркиндов СССР
Дети
01:00
Голая Бузова прикрылась пальмовой ветвью
Звёзды
05:45
Британка, живущая с четырьмя мужчинами, вышла замуж
Любовь
00:08
Модель показала «стыдное место» на красной дорожке
Звёзды
05:47
Какие звезды шокируют видом без макияжа
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение