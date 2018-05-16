Драники из тыквы и картофеля

Необычный рецепт драников с пикантным соусом.

Ингредиенты

Картофель 500 г тыква 500 г соль по вкусу

черный перец по вкусу

растительное масло для жарки

йогурт 250 мл свежий укроп по вкусу

лимонный сок 1 ст. л.

чеснок 1 зубчик

Способ приготовления

Картофель и тыкву очистите и натрите на мелкой терке. Сложите в большую миску, посыпьте солью и оставьте на 5 минут, чтобы овощи пустили сок. Затем переложите их в сито и хорошо отожмите.

Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняБелорусская

Разогрейте 2-3 столовые ложки масла в сковороде. Ложкой выкладывайте овощную массу на сковороду и обжаривайте драники по 4-5 минут с каждой стороны. Посолите и поперчите.

Для соуса смешайте йогурт, измельченный укроп и чеснок и лимонный сок. Подавайте драники горячими вместе с соусом.