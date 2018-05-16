Драники из тыквы и картофеля 

Необычный рецепт драников с пикантным соусом.
Ингредиенты
Картофель 500 г тыква 500 г соль по вкусу
черный перец по вкусу
растительное масло для жарки
йогурт 250 мл свежий укроп по вкусу
лимонный сок 1 ст. л.
чеснок 1 зубчик
Способ приготовления
Картофель и тыкву очистите и натрите на мелкой терке. Сложите в большую миску, посыпьте солью и оставьте на 5 минут, чтобы овощи пустили сок. Затем переложите их в сито и хорошо отожмите.
Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняБелорусская
Разогрейте 2-3 столовые ложки масла в сковороде. Ложкой выкладывайте овощную массу на сковороду и обжаривайте драники по 4-5 минут с каждой стороны. Посолите и поперчите.
Для соуса смешайте йогурт, измельченный укроп и чеснок и лимонный сок. Подавайте драники горячими вместе с соусом.