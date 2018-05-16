Как грамотно отдохнуть на природе, чтобы не навредить здоровью

Традиционно с приходом хорошей теплой погоды горожане устраивают на свежем воздухе пикники, уезжают в лес, на дачу или в деревню. Рассказываем, как сделать отдых на природе безопасным и что обязательно надо взять с собой. Что лучше всего есть на природе? Заранее продумайте меню для пикника. Для отдыха на природе подходят овощные закуски, блюда, приготовленные на мангале, гриле и шампурах. Природа — не место для скоропортящихся продуктов.

Чтобы избежать отравления, лучше всего перевозить продукты в сумке-холодильнике, чтобы обеспечить температурный режим хранения, установленный изготовителем. Не стоит мыть продукты в водоемах. Использовать такую воду можно только после кипячения. При приготовлении пищи (особенно мяса, рыбы) должна быть обеспечена достаточная термическая обработка. Что пить? Обязательно запаситесь питьевой бутилированной водой. Можно использовать минеральную воду, так как щелочь, которая находится в ее составе, нормализует кислотный баланс в желудке и облегчает переваривание тяжелого мяса. Также можно взять с собой на пикник морсы, соки или холодный чай с лимоном.

Не рекомендуется злоупотреблять алкоголем. Алкогольные напитки повышают риск гипертонии, стенокардии и общей интоксикации организма.

Что надеть? Дикая природа — дом для всяких ползучих животных и насекомых. Поэтому не стоит на природу одеваться, следуя последним тенденциям моды. Одежда для пикника должна быть практичной, удобной и максимально закрытой. Оптимальным вариантом будет –спортивный костюм, обувь на толстой устойчивой подошве и головной убор (панамка, кепка и т.д.).

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Важно подготовить инвентарь, без которого качественный отдых невозможен. Составьте список необходимого и отработайте каждый пункт, чтобы потом, оказавшись на природе, не хвататься за голову, что чего-то важного и необходимого не оказалось в наличии. Минимальный набор туриста — палатка, спальник, пенка, котелок, соль, спички, фонарик. К котелку лучше взять треногу, чтобы не искать потом в лесу подручные средства.

Также не забудьте средства от комаров, мошек и клещей. В весеннее и летнее время на природе можно легко обгореть. Не забудьте взять с собой солнцезащитные средства и солнечные очки. Подготовьте средства для оказания первой медицинской помощи (спирт, вата, бинт, пластырь, перекись водорода, зеленка) — в парке или лесу можно легко пораниться.

Относиться к природе надо бережно, поэтому заранее заготовьте мешки под мусор, чтобы потом его вывезти и оставить в положенном месте. Заранее продумайте, чем вы будете заниматься на природе. Прихватите с собой мяч, бадминтон, гитару, рыболовные принадлежности.